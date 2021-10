Mediaset Infinity, ottobre 2021: le novità in catalogo tra film, serie tv e calcio

A ottobre 2021 l'offerta unica di Mediaset Infinity si arricchisce di grandi titoli e tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

A ottobre 2021 l'offerta unica di Mediaset Infinity continua ad arricchirsi. In arrivo film, serie tv, show e le partite di UEFA Champions League. Tante novità per tutti i gusti, in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta sia on-demand - la larghissima base della sua struttura a piramide - Mediaset Infinity allarga la proposta di nuovi contenuti di qualità attraverso i channels verticali dedicati agli appassionati di generi specifici, disponibili a pagamento con il massimo della flessibilità. Il canale Infinity+, porta d'accesso al vertice della piramide, offre migliaia di contenuti del miglior cinema e delle più forti serie tv (anche in 4K) oltre al grande calcio esclusivo della UEFA Champions League. In più, si allarga la proposta di channels tematici internazionali specializzati in serie tv, sport, cinema, documentari e offerte per i più piccoli, attivabili anche singolarmente. Oltre ai channels già presenti, si aggiunge infatti anche Juventus TV.

MEDIASET INFINITY

In onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity, Star in the Star, il celebrity show condotto da Ilary Blasi: i concorrenti vestiranno i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale. A giudicare le loro performance: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Chi sarà... la Star in the Star?

Luce dei tuoi occhi, la nuova serie di Canale 5 - disponibile anche su Mediaset Infinity - con Anna Valle e Giuseppe Zeno seguirà le vicende di Emma, étoile di fama internazionale, tornata a Vicenza dopo 16 anni alla ricerca della figlia creduta morta. Un thriller emozionante dai risvolti inaspettati.

INFINITY+ (7,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

In arrivo il 28 ottobre in esclusiva su Infinity+, la quinta stagione completa di Schitt's Creek, pluripremiata serie TV che segue le vicende della famiglia Rose costretta a vivere in una piccola e deprimente cittadina dopo essersi ritrovata improvvisamente al verde.

Su Infinity+ continuano le grandi sfide della UEFA Champions League con la terza giornata della fase a gironi prevista il 19 e 20 ottobre. Martedì 19 ottobre alle ore 21.00 in live streaming si sfideranno Inter - Sheriff, mentre il 20 ottobre, sempre alle 21.00, sarà la volta di Manchester United - Atalanta.

La partita Porto - Milan si giocherà martedì 19 alle ore 21.00 e sarà disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity. Su Infinity+ saranno inoltre disponibili tutti gli altri 12 match della terza giornata.

Le serate calcio si arricchiscono con Champions League Live, disponibile in esclusiva su Infinity+. Benedetta Radaelli seguirà dalle 20.00 i pre-partita del martedì e del mercoledì, mentre Monica Bertini condurrà gli aggiornamenti del post-partita del mercoledì, con gli highlights di tutti i match. Sarà inoltre possibile seguire il post-partita del martedì, commentato da Alberto Brandi, gratis su Mediaset Infinity.

JUVENTUS TV (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Nuovo ingresso tra i channels di Mediaset Infinity, Juventus TV è il canale in cui vivere da vicino il mondo bianconero e respirare tutte le emozioni che sa regalare. Dalla prima squadra maschile a quella femminile, dall'Under 23 all'Under 19, partite, highlights, allenamenti, conferenze, interviste e contenuti speciali per non perdersi nemmeno un attimo del presente bianconero. Inoltre la storia della squadra dalle più grandi sfide agli speciali sui campioni che hanno vestito la maglia della Juve per riassaporare momenti indimenticabili e scoprire storie uniche.

Dal 15 ottobre sarà disponibile HISTORY | DIDIER DESCHAMPS. Nel giorno del suo 53° compleanno, sarà possibile rivivere la straordinaria carriera del centrocampista francese, alla Juventus dal 1994 al 1999.

Il 24 ottobre è tempo di Derby d'Italia a San Siro. Nella Scala del calcio si gioca una sfida dal fascino unico: Inter-Juventus.

STARZPLAY (Fino al 6 ottobre, promozione speciale a €1,99 al mese per 6 mesi. Poi 4,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

In arrivo dal 17 ottobre con un nuovo episodio ogni domenica, la seconda stagione di Hightown che va ad aggiungersi alla prima stagione già disponibile.

L'immagine perfetta dell'estate a Cape Cod si scontra con la sua realtà fuori stagione. Jackie Quinones ha realizzato il suo sogno di diventare una vera poliziotta ed è pronta a fare del bene in questo mondo. Viene immediatamente travolta dallo spaccio criminale del letale Carfentanyl che sta inondando Cape Cod e concentra le sue indagini sullo spacciatore Frankie Cuevas, l'uomo che Jackie ritiene responsabile della morte del suo migliore amico, Junior. Quando il cugino di Frankie, Jorge, si unisce all'operazione, introduce ulteriore violenza e caos. In tutto questo, Jackie deve camminare sul filo del rasoio per rimanere sobria, cercando di non affogare in un oceano di segreti, tradimenti, vergogna e fallimenti del suo passato.

MOONBUG KIDS (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Nuovi ingressi anche sul canale tematico dedicato ai più piccoli. Ad ottobre saranno infatti disponibili Playtime with Twinkle e Digley and Dazey.

In Playtime with Twinkle, l'allegra ed energica stella Twinkle, popolare personaggio di Little Baby Bum, brilla nella sua serie, in cui accompagna i bambini in un viaggio di scoperte, aiutando i piccoli ad ampliare il proprio vocabolario e a migliorare la propria memoria.

Digley and Dazey racconta di due migliori amici, Digley e Dazey, veicoli da costruzione che vivono in un cantiere e amano imparare costruendo nuove impressionanti cose. Insieme ai loro amici CJ the Clement Mixer, Bump the Bulldozer, Mrs Skip the Skip e Mr Rubble the Forklift Foreman, non ci sono costruzioni che non sappiamo risolvere!

CRIME+INVESTIGATION PLAY (3,99/mese con la formula "esci quando vuoi")

Dal 1° ottobre farà il suo ingresso nel channel dedicato al crime Epstein: Sopravvissute all'incubo.

Sono giovanissime le vittime dello scandalo che ha coinvolto l'esperto di finanza Jeffrey Epstein. Quando erano ancora minorenni, sono finite nella rete dell'imprenditore e dei suoi complici: nomi legati al mondo della finanza, dello spettacolo, della moda, addirittura della Casa Reale d'Inghilterra. Alcune di loro hanno avuto la forza e il coraggio di raccontare la loro verità.

HISTORY PLAY (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Il canale delle storie che hanno fatto la Storia si arricchisce con l'arrivo della prima stagione dello show Il fuoco di spade, disponibile dal 1° ottobre.

L'arte della forgiatura necessita di passione, determinazione e pazienza, perché non tutti i lavori sono presentabili a una giuria di esperti di armi. Quando invece i prodotti della fucina sono degni di nota, la competizione diventa incandescente.

BLAZE PLAY (2,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Ritornano le coloratissime sfide di LEGO Masters! Il trofeo più ambito dagli appassionati di mattoncini questa volta torna in Australia. Per spronare la fantasia e la creatività dei migliori costruttori di LEGO nella seconda stagione di LEGO MASTERS AUSTRALIA, disponibile dal 1°ottobre, la competizione si preannuncia ancora più ardua. I migliori costruttori della nazione si sfideranno a colpi di mattoncini colorati per aggiudicarsi il premio da 100.000$ in palio e il titolo di LEGO Masters.

MIDNIGHT FACTORY (3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Sul channel tematico interamente dedicato al genere horror, sarà disponibile in anteprima dal 28 ottobre Bloodthirsty - Sete di sangue.

Gray (Lauren Beatty), una cantante indie, riceve un invito per lavorare con il noto produttore musicale Vaughn Daniels (Greg Bryk) nel suo studio remoto nei boschi. Arrivati alla villa, Gray inizia ad avere delle strane visioni di se stessa sotto forma di un lupo. Mentre il suo rapporto con l'esigente Vaughn diventa più profondo, la cantante inizia ad avere fame di carne e caccia.