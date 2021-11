Mediaset Infinity: è arrivato il Black Friday, i Channels sono gratis per 30 giorni

In occasione del Black Friday, fino al 29 novembre, sarà possibile provare gratis i channels di Mediaset Infinity e avere accesso al meglio dell'intrattenimento on demand.

Mediaset Infinity ha annunciato che, in occasione del Black Friday, dal 19 al 29 Novembre gli utenti avranno la possibilità di provare gratuitamente Starzplay, Midnight Factory, Juventus TV, Moonbug Kids, History Play, Crime+Investigation Play e Blaze Play , i nuovi Channels.

"Si tratta di un'opportunità unica per accedere ai tantissimi contenuti inediti e soddisfare i gusti di tutti gli appassionati di generi specifici, dalle serie tv ai film, dalla real crime ai documentari, allo sporto, fino ai contenuti per i più piccoli".

Tutti possono accedere all'offerta, purché non abbiano già sottoscritto in precedenza il Channel (o i Channels) che si desidera attivare. Per informazioni sull'attivazione dei Channels visitare questo link.

Il periodo gratuito sarà di 30 giorni. È sempre possibile disdire. In caso di mancata disdetta, al termine dei 30 giorni, si pagherà il costo mensile del Channel attivato.

Il periodo gratuito offerto dalla TV commerciale durerà 30 giorni, dopo di che si rinnoverà gratuitamente a meno che non sia disattivato manualmente dall'utente stesso. Lo scorso maggio Mediaset Infinity ha lanciato sette nuovi channels dedicati agli appassionati di generi specifici, dal crime alla storia, attraverso channels tematici attivabili singolarmente.