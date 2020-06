Mediaset, annullata la presentazione dei palinsesti per il prossimo autunno

Mediaset, ha annullato la presentazione dei nuovi palinsesti della prossima stagione: l'azienda ha confermato che quest'anno non si terrà il consueto evento con gli investitori pubblicitari e la stampa, e i nuovi programmi saranno annunciati prima della pausa estiva.

L'attuale situazione ed il rispetto delle norme vigenti in questo periodo, hanno costretto l'azienda di Cologno Monzese ha sospendere il consueto appuntamento: "Anche quest'anno avremmo voluto organizzare la presentazione alla stampa della 'Nuova stagione Tv' in stile Mediaset: un momento di lavoro ma anche di allegria e di festa come ha sempre desiderato Pier Silvio Berlusconi", scrive l'azienda che lo scorso anno organizzò l'evento a Santa Margherita e Portofino. Scelta sofferta quella di Mediaset come si evince dal resto del comunicato: "Abbiamo atteso fino a oggi, ma arrivati a metà giugno dobbiamo prendere atto che è ancora impossibile ipotizzare un appuntamento di questo tipo in luglio. Comunicheremo comunque i nuovi palinsesti prima del break estivo".

Gli spettatori quindi saranno informati dei nuovi programmi prima del break estivo, probabilmente attraverso i seguitissimi canali social del gruppo. Nei giorni scorsi Mediaset ha ufficializzato il ritorno dei programmi condotti da Barbara D'Urso: Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live - Non è la d'Urso. Sappiamo inoltre che Alfonso Signorini condurrà una nuova edizione de Il Grande Fratello Vip.