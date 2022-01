Meat Loaf, morto la star del The Rocky Horror Picture Show

Meat Loaf è morto a 74 anni il 20 gennaio 2022: la notizia è stata comunicata a Deadline da Michael Greene, l'agente del cantante non ha rivelato le cause del decesso. Meat Loaf, oltre ad essere conosciutissimo nel mondo della musica rock, è stato protagonista di numerose pellicole tra cui The Rocky Horror Picture Show, dove ha interpretato il personaggio di Eddie.

Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday era nato a Dallas, in Texas, il 27 settembre 1947, e nel 2001 ha legalmente cambiato il proprio nome da Marvin a Michael. L'agente Michael Greene, nell'annunciare la morte di Meat Loaf, ha voluto sottolineare che il cantante negli ultimi momenti di vita ha avuto al suo fianco la moglie Deborah e le figlie Pearl e Amanda. Anche gli amici più cari hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo con lui e dirgli addio nelle ultime 24 ore. La famiglia ha rilasciato un comunicato in cui ha scritto "Sappiamo quanto ha significato per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l'amore e il supporto mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così stimolante e di una bella persona"

Appassionato di musica fin da adolescente, Meat Loaf nel 1971 ha inciso il suo primo album Stoney & Meatloaf. Il successo arriva nel 1975 grazie al cinema, quando viene chiamato ad interpretare Eddie nella trasposizione cinematografica del musical The Rocky Horror Picture Show del 1975. Nella pellicola Meat Loaf canta il brano Hot Patootie (Bless My Soul).

Dopo il successo sul grande schermo Meat Loaf incide 'Bat Out of Hell' le cui canzoni sono state scritte da Jim Steinman, l'album vende 43.000.000 di copie, ed è tra i 35 album più venduti nella storia degli Stati Uniti. I singoli 'Two of Three Ain't Bad' e 'Paradise by the Dashboard Light', sono stati certificati con il disco di platino nel 2018.

Meat Loaf e Steinman hanno collaborato anche all'album del 1993 'Bat Out of Hell II: Back Into Hell', che ha venduto più di 5 milioni di dischi solo negli Stati Uniti. Il singolo 'I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)' è stato per 5 settimane al primo posto della classifica dei dischi più venduti e ha ottenuto il disco di platino. Grazie a questo brano Meat Loaf ha vinto il Grammy per la migliore performance rock da solista.

Meat Loaf ha raggiunto presto una grandissima popolarità in Europa diventando una vera e propria icona del Rock, soprattutto in Gran Bretagna e in Germania, ma era amatissimo anche nel nostro paese. Il cantante e attore è apparso in oltre 50 film tra cui Roadie - La via del rock di Alan Rudolph, Fight Club e Tenacious D e il destino del rock.

In televisione è apparso in numerose serie di successo tra cui Dr. House - Medical Division, Glee e in Master of horror, nell'episodio diretto da Dario Argento.