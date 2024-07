MCU e DCU: Kevin Feige risponde alle ipotesi di un possibile progetto crossover

Tra Marvel e DC dovrebbe esserci una rivalità anche in campo cinematografico, tuttavia Kevin Feige ha ammesso che non escluderebbe la realizzazione di un crossover tra i due universi.

Il produttore e responsabile dei Marvel Studios, in una recente intervista, ha infatti parlato di un possibile progetto che porti in scena i personaggi tratti dai fumetti.

I commenti di Feige a un possibile crossover

Kevin Feige, intervistato da Collider, ha parlato della possibilità che venga realizzato un film in cui appaiano personaggi tratti dai fumetti della DC e della Marvel. Ad alimentare le speranze e le ipotesi dei fan che un'avventura di quel tipo avvenga c'è anche l'attuale posizione di James Gunn tra le fila dello studio "rivale", dopo aver collaborato a lungo in occasione dei lungometraggi dedicati ai Guardiani della Galassia.

Il produttore ha spiegato: "Ci penso di tanto in tanto, come farebbe ogni fan. Non so se potrebbe mai accadere o come potrebbe succedere. Ma se ne è parlato abbastanza e non potrei mai dire 'Mai! Non saremo in grado di farlo'. Mai dire mai, ma no, non c'è alcun progetto in proposito".

Le lodi al regista

Kevin ha colto l'occasione per lodare il lavoro compiuto da Gunn sul reboot di Superman rivelando che ha visto alcune foto scattate sul set e le immagini sembrano fantastiche. Il responsabile dei Marvel Studios ha ribadito: "Lui si sta concentrando su quello. Noi su Deadpool & Wolverine e su altri progetti in arrivo prossimamente".

Tra le pagine dei fumetti sono avvenuti numerosi crossover tra le due realtà, a partire dal 1976, quando Superman si è scontrato con Spider-Man. Non è quindi così irreale che, ora che James è alla guida dei DC Studios con Peter Safran, tra le due realtà cinematografiche e televisive venga realizzato un ambizioso e spettacolare crossover.