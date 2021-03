McKenna Grace nel cast di Crater, nuovo film prodotto per Disney+

L'attrice McKenna Grace reciterà nel film Crater, prodotto per Disney+, un progetto dall'atmosfera in stile Stand by Me.

La giovane attrice McKenna Grace avrà un ruolo da protagonista nel film Crater, prodotto per Disney+.

Il progetto viene descritto come una storia dall'atmosfera simile a quella di Stand by Me e le riprese inizieranno in primavera.

Crater, inizialmente sviluppato per 20th Century Fox_, racconterà la storia di un ragazzo che vive in una colonia situata sulla Luna. Dopo la morte del padre, il giovane parte per esplorare un misterioso cratere insieme ai suoi quattro migliori amici, prima di venir trasferito su un altro pianeta.

Alla regia di Crater ci sarà Kyle Patrick Alvarez (Homecoming), mentre la sceneggiatura è firmata da John Griffin. Nel team dei produttori, inoltre, ci saranno Shawn Levy e Dan Levine, che hanno già portato al successo di Stranger Things.

Mckenna Grace ha già collaborato con Disney in occasione di Captain Marvel, in cui ha avuto il ruolo di Carol Danvers nelle scene in cui l'eroina era ancora una ragazza. Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sono Ghostbusters: Legacy, Malignant diretto da James Wan e la quarta stagione di The Handmaid's Tale.