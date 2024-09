MAX3MIN Very Short Film Festival 2024: date e programma della manifestazione milanese

In concorso e fuori concorso corti da tutto il mondo che non superino i 3 minuti, ecco il programma della nuova edizione del festival milanese dedicato ai super-corti.

Torna per la quarta edizione MAX3MIN Very Short Film Festival 2024, manifestazione dedicata ai corti che camvbia pelle, continuando però a esplorare l'universo del cinema super-corto con una selezione di film di breve durata che non superino i 3 minuti.

3 sezioni competitive e 3 sezioni fuori concorso, con un focus interamente dedicato alle esperienze immersive e alla realtà virtuale, ma anche talk, laboratori, musica e party: questi gli elementi della quarta edizione, che si terrà a Milano dal 4 al 6 ottobre per poi approdare on line dal 6 all'11 ottobre 2024.

I concorsi

Sui oltre 1.000 film arrivati, sono 48 i titoli del Concorso Internazionale, provenienti da 26 paesi, per 135 minuti totali di visione, per una selezione che oscilla tra passato, presente e futuro. Documentario d'osservazione, thriller, cinema classico, animazione in stop motion, ce n'è per tutti i gusti nelle scelte operate dagli organizzatori.

Torna anche per il 2024 il Concorso NEXT GEN, dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo, composto quest'anno da 20 titoli, provenienti da 15 paesi, per una durata totale di 49 minuti di visione.

A chiudere il programma dei tre concorsi è UNfasten your seat belt & Enjoy your time, una nuova sezione competitiva realizzata grazie alla Special Partnership con SEA Milan Airports, con 10 film da 8 Paesi capaci di far volare il tempo, ovvero una selezione di titoli in grado di intrattenere e far sorridere i passeggeri in aeroporto in attesa del volo.

Il Fuori Concorso

Il programma di proiezioni ospiterà quest'anno 3 sezioni Fuori Concorso: Immagina l'inimmaginabile, un insieme di talk, proiezioni e realtà aumentata per riflettere su scenari sostenibili e non del presente e del futuro; Carte Blanche Krakow Film Festival, una selezione di cortometraggi dalla Polonia a cura del Krakow Film Festival e realizzata con il supporto dell'Istituto Polacco di Roma e del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano; e Synesthetic Nostalgia, dedicata alle esperienze immersive e alla realtà virtuale, con 6 opere immersive oltre ad alcune anticipazioni ad accesso gratuito dislocate nel quartiere Isola nei giorni precedenti all'inizio del festival.

Da quest'anno MAX3MIN ha avviato una partnership con MUBI, con le proiezioni dei corti delle collezioni GREEN PORNO, MAMMAS e SEDUCE ME, diretti e interpretati da Isabella Rossellini.

Appuntamenti serali con i 2 party che animeranno il weekend di MAX3MIN negli spazi della Stecca3: sabato sera (dalle ore 22.00) il party di Discosizer con Psycho Mind Transmission ed Enrico Vivaldi, mentre domenica (a partire dalle 19.00) andrà in scena il set targato GodWillSaveUs, giovanissimo collettivo made in Milano.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.max3min.com.