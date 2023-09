MAX3MIN - Very Short Film Festival 2023 è in corso on line e dal 15 settembre sbarca a Milano

Al via il festival dei corti cortissimi: 70 micro racconti di massimo 3 minuti per raccontare il mondo, da lunedì 11 settembre al via il programma online e da venerdì 15 il festival sbarca a Milano.

In corso da ieri, lunedì 11 settembre, la terza edizione di MAX3MIN - Very Short Film Festival, il festival dei micro corti che hanno la peculiarità di avere una durata non superiore ai tre minuti. Online dall'11 settembre in streaming gratuito worlwide, il festival ideato e diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied approderà poi a Milano a partire da venerdì 15 settembre negli spazi della Cineteca Milano MIC per poi concludersi domenica 17.

Fin dai suoi esordi, MAX3MIN si propone come un festival ibrido e particolare, in prima istanza per il formato che ben intercetta il concetto più classico del cortometraggio ma anche le attitudini del pubblico più giovane abituato ai formati brevi dei social tra stories e video su TikTok, oltre alla scelta di una programmazione sia cittadina che senza confini (da sempre MAX3MIN è un festival fruibile gratuitamente online in tutto il mondo sul sito max3min.com).

Un programma di 70 micro corti suddivisi nei due concorsi, 50 concorreranno per i premi del Concorso Internazionale, mentre 20 sono i film selezionati per il NEXT GEN award, premio dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo.

Dalla crisi climatica (What do you do?) all'inclusività, dalle riflessioni sul genere (Backward) alle storie d'amore, e poi ancora il rapporto con i social (Feed Me), la dipendenza da smartphone (Phonedemic), le battaglie politiche, il rapporto con la propria terra (Autumn in Summer mostra il rapporto dei giovani che vivono nei Balcani con la loro terra, divisi tra l'amore e il desiderio di fuga), il passaggio all'età adulta (Futuri Aprili, KIDz) la memoria (Murashka e Soap Opera), i disturbi alimentari (Perfect Me), la guerra (Pharmakon), il razzismo (Sverige): sono solo alcune delle tematiche affrontate in queste schegge di racconto, passando attraverso i generi, con una sola e unica regola ovvero non superare i 180 secondi.

Oltre alla programmazione in streaming, i corti di MAX3MIN saranno visibili anche su grande schermo a Milano a partire da venerdì 15 settembre. Il festival arriva infatti in città con una tre giorni di vera e propria festa.

Fino a domenica 17 gli spazi di Cineteca Milano MIC ospiteranno MAX3MIN con le proiezioni dei corti ma anche musica con il concerto/masterclass Un'anima divisa in trio (venerdì 15 ore 19.00), il party di Discosizer (sabato 16) e le playlist musical. In programma anche ad incontri e talk con ospiti tra cui Luca Pacilio, i registi Martina Melilli e Giacomo Abruzzese, il fumettista e illustratore Simone Angelini, la festival strategist Lara Casirati, oltre ad appuntamenti pensati per i più piccoli con i laboratori a cura dell'illustratrice e grafica Cora Fossati.