Max Minghella regista di Shell, film prodotto per HBO Max

Max Minghella sarà il regista di Shell, un nuovo film che verrà prodotto per HBO Max, ritornando così dietro la macchina da presa dopo la buona accoglienza riservata a Teen Spirit - A un passo dal sogno.

Per ora la trama del lungometraggio non è stata ancora rivelata, tuttavia Deadline ha condiviso qualche anticipazione relativa al progetto.

Shell è stato scritto da Jack Stanley e il film viene descritto come "un racconto satirico horror con degli elementi sci-fi, ambientato nel mondo della salute e dell'industria dei cosmetici".

Nel team del progetto diretto dal regista Max Minghella ci saranno anche Fred Berger (La La Land) e Alicia Van Couvering che collaboreranno con il filmmaker, tramite la sua casa di produzione Blank Tape, Jamie Bell (Rocketman) e Brian Kavanaugh-Jones (In the shadow of the moon).

Stanley, recentemente, ha firmato la sceneggiatura di Lou con protagonista Allison Janney e in passato si era occupato anche della stesura del sequel di Chronicle, diretto da Josh Trank.