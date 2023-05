Max Angioni è il nuovo testimonial di Mediaset Infinity

Max Angioni, già da tempo volto Mediaset, ha prestato il suo estro e la sua creatività alla nuova campagna per raccontare la capacità di Mediaset Infinity di soddisfare tutte le voglie di intrattenimento e di svago. Il format ironico e divertente - la cui regia è stata affidata all'attore, sceneggiatore e regista Paolo Ruffini - prevede 9 soggetti TV oltre a video clip digital e social e partirà il 15 maggio con lo spot di lancio in cui si assisterà al primo approccio di Max al mondo Mediaset Infinity, con un siparietto comico in cui si confrontano il suo lato sentimentale e la sua voglia di svago.

Nei vari soggetti, attraverso delle conversazioni surreali con sé stesso che interpreta le sue diverse "voglie", Max Angioni mette in scena quello che succede nella nostra testa quando il nostro lato sentimentale si scontra con quello più leggero o quando siamo alle prese con la nostra voglia di dramma e sentimento.

Si vedranno i dilemmi di Max legati ai diversi generi presenti sulla piattaforma e ai diversi momenti dell'anno a cui questi rispondono: dagli show ai reality, dal mondo fiction a quello dell'approfondimento sportivo, fino al cinema e ai grandi classici. Un vademecum per affrontare la scelta nell'ampia offerta di contenuti presenti su Mediaset Infinity.

Al termine delle riprese, il regista Paolo Ruffini ha dichiarato: "Max è stato davvero eccezionale e, oltre a confermare il suo talento comico, ha dato una grande prova attoriale, dimostrando grande familiarità anche con il set cinematografico. Ringrazio tutti per avermi permesso di lavorare divertendomi come un bambino sulle giostre."