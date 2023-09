Maurizio Merluzzo torna sul ring, tutto pronto per l'evento di wrestling SIW Colossal

L'appuntamento di fine estate con il wrestling made in Italy si rinnova ancora una volta a Collesalvetti, dove la promotion nostrana SIW (Superior Italian Wrestling) porterà in scena uno dei suoi principali eventi del calendario, battezzato non a caso "Colossal". Tra i grandi protagonisti la webstar Maurizio Merluzzo, pronto a tornare nelle vesti di Capitan Fintus.

I fan della disciplina assisteranno alla finalissima del torneo che determinerà il prossimo sfidante al Campione Italiano di Wrestling: da una parte Capitan Fintus, dall'altra il veterano Alex Flash, con 17 anni di esperienza e centinaia di match sotto gli stivali. Ospite della serata nientemeno che Dario Lazzarin, personaggio social e televisivo reduce dalla serie "Muscoli a Quattro Ruote".

Gli altri match in programma a SIW Colossal

Nella serata verranno infatti difesi tutti i maggiori titoli sanzionati nello Stivale, con il Campione Italiano di Wrestling Bon Giovanni impegnato nella sfida fratricida contro il compagno di mille battaglie "Sangre Latino" Rafael.

Inoltre, la Campionessa della Divisione "Wild" - la face of perfection Electra - sa che dovrà mettere in palio la sua Corona...ma non sa ancora chi troverà dall'altra parte del quadrato! Le cinture della migliore Coppia di wrestler vedrà gli imbattuti Campioni, Pan e Picchio, altresì conosciuti come "Most Wanted", misurarsi contro gli Spaccaossa Bresciani, Nico Inverardi e Mirko Mori, reduci da sei lunghi mesi di combattimento nella Terra del Sol Levante.

Se non bastasse, in programma uno speciale match dove 7 wrestler si contenderanno il "Colossal Contract", ovvero la possibilità nell'anno solare di sfidare un qualsiasi Campione SIW, in qualsiasi momento. Il contratto verrà fisicamente sospeso dal soffitto della Villa del Colle, e l'unica maniera per aggiudicarselo... sarà salire una scala al centro del ring!

Quando inizierà lo show

La prima campana suonerà domani, 9 settembre, alle ore 20:30. La SIW presenta inoltre, ogni martedì alle 21:30 sul proprio canale ufficiale YouTube, la web-serie "Tuesday Night System", appuntamento fisso per tutti gli appassionati della disciplina.