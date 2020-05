Maurizia Paradiso, lite trash con una signora a cui mostra sedere e seno (VIDEO)

In un video choc che sta facendo il giro del web Maurizia Paradiso, ha una lite furiosa con una signora per questioni di parcheggio e poi va completamente fuori di testa mostrando alla malcapitata il suo lato B, il tutto arricchito da un linguaggio che un tempo sarebbe stato definito degno di uno scaricatore di porto.

In queste ore è diventato virale il video del litigio tra Maurizia Paradiso ed un'anziana signora fuori da un supermercato. L'ex conduttrice televisiva e pornostar ha perso completamente la testa davanti ad un'anziana signora che le contestava di aver parcheggiato in un'area destinata ai portatori di handicap. La reazione della Paradiso è un crescendo rossiniano - non ce ne voglia il compositore italiano - di quel cattivo gusto e di trash che purtroppo riesce sempre ad attecchire sui social. Il video è stato filmato da qualcuno che si avvicina dicendo "Maurizia Paradiso sta litigando". Quando gli viene chiesto il motivo del litigio Maurizia spiega "Sono sulla mia macchina nel posto degli invalidi, questa arriva" - la signora la interrompe - "non è regolare. Se non ha fuori il tagliando degli invalidi non è regolare".

E a questo punto che la lite trascende cadendo nel trash e nella volgarità "Ma lei che ca..o vuole dalla mia vita - urla Maurizia Paradiso abbassandosi il pantalone della tuta e mostrando il suo lato B - Ma perché non mi bacia questo c..o? - esclama mentre se lo schiaffeggia e non non contenta aggiunge -gli dà una bella leccata al c..o!". Nel frattempo le persone in fila al supermercato restano imperturbabili, nessuno interviene, sembrano quasi comparse di uno spettacolo, la signora attaccata da Maurizia le dice "mi vergogno di essere una donna".

La malcapitata forse ignora che Maurizia Paradiso è una trans che infatti glielo rinfaccia alla sua maniera: "Io non sono una donna, sono un travestito, te l'ho già detto tre volte, te l'ho già detto tre volte che sotto ho una minc..a così, non rompermi i cogl..ni!" Poi non contenta, come se al cattivo gusto e alla volgarità non ci fosse un limite, si allontana mostrando il seno. Chi pensava che da questo periodo saremo usciti migliorati è meglio che inizi a ricredersi.