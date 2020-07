Maurice Roëves, morto l’attore di Doctor Who e L'ultimo dei Mohicani

Maurice Roëves è morto oggi, 15 luglio 2020, a 83 anni. La notizia è stata data dall'agente dell'attore e confermata dalla moglie alla BBC. Vanessa Roëves ha detto che il marito aveva da tempo problemi di salute. Maurice in sessant'anni di carriera ha partecipato a moltissimi film e show televisivi tra cui L'ultimo dei Mohicani e Doctor Who.

We're sad to report the death of Maurice Roeves, who had a long career in TV and film, including playing Stotz in 'The Caves of Androzani' https://t.co/d9ZAq1v9Il #DoctorWho pic.twitter.com/Faii3UMpLK — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) July 15, 2020

Maurice Roëves era nato a Sunderland il 19 marzo del 1937 ed era cresciuto in Scozia. Dopo gli studi è stato ammesso alla Royal Scottish Academy of Music and Drama dove ha vinto una medaglia. Dopo la laurea, ha ottenuto un lavoro al Citizen's Theater come assistente alla regia e ha interpretato piccoli ruoli sul palcoscenico. Il suo primo ruolo da protagonista è stato quello di Lorenzo ne Il mercante di Venezia di Shakespeare, e visto l'enorme successo la Disney aveva mandato uno scout a Glasgow per vedere Roeves esibirsi. Il debutto cinematografico di Roeves è avvenuto nel 1966 con Il principe di Donegal.

Maurice Roëves ha recitato ne L'ultimo dei mohicani dove interpretava il colonello Magua, al fianco di Daniel Day-Lewis e Wes Studi, la sua amicizia con Studi è durata oltre 25 anni. L'attore ha recitato in centinaia di film e serie televisive tra cui Doctor Who, Star Trek, La notte dell'aquila e Tutti Frutti. Il ruolo più recente di Roeves è stato una piccola parte nel dramma televisivo della BBC del 2020 The Nest.

La moglie Vanessa Roëves ha detto che in famiglia lo prendevano spesso in giro quando vedevano un suo ruolo in televisione "in questo film riusciamo a vederti fino alla fine?" gli chiedevano, perché i suoi personaggi finivano sempre per essere uccisi.