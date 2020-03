Maura Tierney torna a lavorare su Showtime per la serie drammatica Rust

Dopo la fine di The Affair, Maura Tierney ritorna a lavorare con Showtime in Rust. A dividere lo schermo con lei ci sarà Jeff Daniels. Le riprese dovrebbero iniziare a fine mese a Pittsburgh e si basano sul romanzo d'esordio, American Rust, dello scrittore statunitense Philipp Meyer.

The Affair: Maura Tierney nell'episodio finale

La serie è stata descritta dallo showrunner Dan Futterman come un avvincente dramma familiare che esplorerà il lacerato Sogno Americano attraverso gli occhi di un disilluso e compromesso capo della Polizia, interpretato da Jeff Daniels. La storia è ambientata in una piccola città della Rust Belt, la cintura di ruggine, ovvero il distretto industriale del sud ovest della Pennsylvania. Quando Billy, il figlio della donna che ama, a cui presta il volto Maura Tierney, viene accusato dell'omicidio di un ex poliziotto, Harris si troverà ad un bivio e dovrà decidere cosa sia disposto a fare per proteggerlo. Sullo sfondo le lotte sindacali del lavoratori impegnati nelle fabbriche siderurgiche e la crisi economica che li attanaglia.

Il resto del cast comprende: Alex Neustaedter, che interpreta proprio Billy, il ragazzo accusato di omicidio, ex promessa del football che ha rinunciato a tutto, compresa una promettente borsa di studio per rimanere vicino alla madre; Bill Camp è invece un ex operaio disabile vedovo; David Alvarez, fa suo figlio, il quale decide di abbandonare il padre per mettersi in viaggio attraverso gli States e, infine, l'esordiente Julya Mayorga, impersona sua sorella, appena laureata alla Scuola di Legge, ma è costretta a lasciare New York per tornare a casa quando le condizioni di suo padre peggiorano.