Matthias Schoenaerts star del film Wildlands, prodotto da Tom Hardy

Matthias Schoenarts sarà il protagonista del film Wildlands, diretto da Kim Mordaunt e prodotto da Tom Hardy tamite la sua casa di produzione Hardy Son & Baker.

Il progetto sfrutterà la conoscenza del regista riguardante le attività di chi lavora come artificiere in Asia e in Africa.

In Wildlands Matthias Schoenaerts avrà il ruolo di un artificiere che ottiene un'ultima possibilità di redenzione quando viene inviato in Angola, una delle nazioni con il maggior numero di mine ancora da rimuovere.

La sceneggiatura è stata scritta da Kim Mordaunt e John Collee (Hotel Mumbai) e le riprese si svolgeranno in Africa.

Tom Hardy e Dean Baker si occuperanno della produzione in collaborazione con Red Lamp Films e Screen Australia.

Mordaunt ha dichiarato: "Durante questo periodo all'insegna della divisione, Wildlands è una storia particolarmente attuale; ora più che mai abbiamo bisogno di storie che mostrino uomini e donne, bianchi e neri, natura e tecnologia, impegnati a collaborare per far compiere al mondo dei passi in avanti".

Dean Baker ha aggiunto: "Amiamo i filmmaker e amiamo film che pongono delle domande, coinvolgono il pubblico e fanno pensare le persone, ma non perdono mai di vista il loro obiettivo di intrattenere".

Gabrielle Stewart di HanWay Films ha concluso: "Scoprire che la natura può essere più potente e capace rispetto alla tecnologia è sempre una fonte di ispirazione, e che la forza della comunità, l'amore e le persone possono trionfare sulla guerra e sulla distruzione. Schoenarts è la scelta perfetta per un ruolo romantico e di un uomo duro ferito psicologicamente in questo panorama unico e meraviglioso".