Matthew Perry, Kathleen Turner: 'Aveva un ottimo senso dell'umorismo e un buon cuore'

Kathleen Turner ha interpretato Charles Bing nella serie Friends e ha ricordato con affetto Matthew Perry, morto improvvisamente sabato.

L'attrice ha condiviso le sue emozioni con il magazine People, ricordando che aveva visto il collega per l'ultima volta 10 anni fa, a un evento.

La dichiarazione della star

Parlando di Matthew Perry, Kathleen Turner ha spiegato: "Mi piaceva. Aveva un ottimo senso dell'umorismo e un buon cuore. Gli piacevano le altre persone che, per me, è un elemento terribilmente importante, specialmente per un attore".

La star ha aggiunto: "Quando pensi a quanto fosse giovane è estremamente triste ed è un peccato non fosse riuscito ad avere un maggiore controllo. Non riesco però a immaginare la pressione che questi ragazzi [il cast di Friends] stessero vivendo essendo un fenomeno mondiale".

Kathleen Turner ha debuttato nella serie nel 2001 nel ruolo della donna transgender-padre di Chandler.

Il commento dei creatori di Friends

I co-creatori di Friends Marta Kauffman, David Crane e il produttore esecutivo Kevin Bright hanno affermato di essere "scioccati e profondamente, profondamente rattristati" dalla scomparsa di Matthew Perry. Rendendo omaggio al defunto attore, hanno elogiato il suo lavoro nella sitcom di successo, in un ruolo che solo lui poteva interpretare.

"Sembra ancora impossibile", ha scritto il trio. "Tutto quello che possiamo dire è che ci sentiamo fortunati ad averlo avuto come parte della nostra vita. Era un talento brillante. È un cliché dire che un attore fa suo un ruolo, ma nel caso di Matthew non ci sono parole più vere. Dal giorno in cui lo abbiamo sentito per la prima volta incarnare il ruolo di Chandler Bing, non c'era nessun altro per noi."