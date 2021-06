Matthew Perry annuncia la fine del fidanzamento con Molly Hurwitz

Matthew Perry, la star di Friends, ha annunciato la fine del fidanzamento con Molly Hurwitz. I due si sono lasciati a meno un anno dall'annuncio del fidanzamento avvenuto nel novembre 2020, annullando così le nozze.

L'interprete di Chandler in Friends ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine People spiegando: "Alle volte le cose semplicemente non funzionano e questo è uno di quei casi. Auguro a Molly il meglio".

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Matthew Perry aveva iniziato la relazione con Hurwitz, che lavora come agente nel campo letterario, nel 2018 e, dopo essersi concessi una breve pausa, i due erano tornati insieme e avevano annunciato il fidanzamento. La star del piccolo schermo aveva dichiarato: "Ho deciso di fidanzarmi. Per fortuna ho avuto la possibilità di frequentare la donna più grandiosa sulla faccia del pianeta".

Perry ha recentemente partecipato alla reunion di Friends accanto alle sue co-star Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Matthew, poche settimane fa, era stato al centro dell'attenzione a causa di una sua interazione con una giovane di soli 19 anni incontrata su Raya, l'esclusiva app per appuntamenti usata da molte celebrità, durante il periodo in cui non stava frequentando Molly.

Kate Haralson aveva condiviso il video della sua interazione con Matthew Perry sostenendo che non voleva attaccare l'attore, ma semplicemente evidenziare come le star spesso potessero usare la loro fama per approcciare con ragazze molto più giovani di loro.