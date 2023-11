Matthew Perry su Courteney Cox prima della morte: 'È spaventosamente bella'

Prima della sua morte, Matthew Perry ha rivelato molti segreti sulla sua vita, incluso come si sentisse veramente nei confronti di Courteney Cox, la sua celebre co-star di Friends. L'attore scomparso prematuramente lo scorso 28 ottobre ha interpretato Chandler Bing nella famosa sitcom, ovvero il marito di Monica Geller, il personaggio interpretato dalla Cox.

Ma anche se i loro personaggi erano innamorati nello show, lo erano anche gli attori? Nel suo memoir del 2022, Perry ha recentemente svelato la sua verità: "Courtney Cox indossava un vestito giallo ed era spaventosamente bella". Nonostante Perry trovasse Cox estremamente attraente, sembra che i due non abbiano mai avuto una relazione al di fuori del set, nonostante le voci circolate nel 2015.

Un'immagine promozionale della sitcom Friends

Come abbiamo riportato in precedenza, la polizia ha risposto a una chiamata al 911 per assistere a un possibile "affogamento" presso la casa di Perry. Quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato l'attore 54enne nella sua vasca idromassaggio: è stato dichiarato morto pochi minuti dopo.

Si ritiene che Perry sia annegato, ma solo un futuro rapporto tossicologico completo potrà rispondere a ulteriori domande sulla sua vera causa di morte. Il suo certificato di morte è stato recentemente rilasciato, ma la causa del decesso è ancora da determinare.