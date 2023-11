Matthew Perry, rilasciato il certificato di morte: i dettagli sulla scomparsa dell'attore

Il certificato di morte di Matthew Perry è stato rilasciato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, settimane dopo la morte improvvisa della star di Friends a 54 anni. L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing nella popolare sitcom della NBC, è stato trovato morto in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre.

COugar Town: Matthew Perry e Courtney Cox insieme sul set

Perry è stato sepolto la settimana successiva, il 3 novembre, in una cerimonia a cui hanno partecipato parenti e compagni di cast della sitcom degli anni Novanta. Le autorità hanno ora rilasciato i documenti ufficiali che finalizzano la morte di Perry: secondo il certificato ottenuto da E! News, l'attore è stato sepolto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles.

La documentazione afferma inoltre che la causa della sua morte rimane "deferita", essendo il giudizio definitivo stato considerato "inconcludente" dopo un primo esame autoptico che non ha rivelato segni di metanfetamina o fentanyl nel suo sistema. Un aggiornamento conclusivo non è previsto prima di "quattro o sei mesi", ha riferito TMZ citando fonti delle forze dell'ordine.

Matthew Perry in una scena del film 17 Again - Ritorno al Liceo

Inizialmente, un rappresentante dell'ufficio del coroner del contea di Los Angeles aveva elencato "altre condizioni significative" come causa della morte. Il dottor Michael Baden, ex medico legale capo della città di New York ha affermato: "Hanno praticamente il 99% di ciò che stavano cercando ma possono comunque decidere di aspettare ancora un po' di tempo per cercare qualche droga sconosciuta".