Matthew Perry non “addolcirà” i periodi più bui della sua vita nel nuovo memoir

Matthew Perry di Friends non "addolcirà" i periodi più difficili della sua vita nel nuovo memoir, secondo quanto riferito da una fonte anonima a US Weekly.

Nel nuovo memoir di una delle più celebri star di Friends, Matthew Perry, che arriverà in libreria nel corso del 2022, ci saranno rivelazioni scottanti e assoluta sincerità: sembra che la star abbia deciso di "non addolcire i tempi più difficili che ha attraversato" con i suoi co-protagonisti della celebre sitcom americana.

Perry, 52 anni, sta pubblicando un libro rivelatore di 256 pagine intitolato Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing e, secondo quanto riferito da Deadline, è stato pagato una somma a "sette cifre" dalla casa editrice per scrivere il suddetto memoir.

Secondo una fonte di US Weekly, all'interno del libro l'attore "analizzerà le sue dipendenze, oltre a chiarire le voci inerenti alle sue relazioni personali ed ai suoi sentimenti per i co-protagonisti di Friends. Non è stato sempre un letto di rose per Matthew dentro e fuori dal set di Friends e la star discuterà anche di come si è sentito quando ha partecipato alla reunion, nel bene e nel male".

Durante gli ultimi anni, Matthew Perry è stato in riabilitazione due volte e da allora ha descritto come non riusciva a ricordare gran parte del tempo passato sul set dello show televisivo. Durante un episodio del 2016 del The Chris Evans Breakfast Show, l'attore ha ammesso di non ricordare niente "dalla terza alla sesta stagione dello show" a causa delle sue dipendenze da Vicodin, metadone, anfetamine e alcol.