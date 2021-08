Matthew Mindler, morto a 19 anni l'attore di Quell'idiota di nostro fratello

Matthew Mindler è morto il 28 agosto 2021 a Manor Township. L'attore di 19 anni aveva recitato in Quell'idiota di nostro fratello e risultava disperso da qualche giorno.

Una foto di Matthew Mindler

Come riportato da TMZ, Matthew Mindler, che risultava disperso dallo scorso mercoledì, è stato trovato morto. Il giovane protagonista di Quell'idiota di nostro fratello è deceduto all'età di 19 anni, a dare la conferma è stato anche la Millersville University, college che frequentava. L'annuncio della polizia di Manor Township dichiara: "Con estremo dispiacere annunciamo la morte del 19enne Matthew Mindler di Hellertown, in Pennsylvania, studente del primo anno alla Millersville University. Le ricerche ufficiali hanno avuto inizio lo scorso giovedì ma il corpo del ragazzo è stato trovato deceduto soltanto questa mattina".

Al momento, non si conoscono ancora le cause del decesso di Matthew Mindler. Il giovane attore non era tornato in dormitorio mercoledì e, dopo la sua scomparsa, i compagni hanno deciso di dare l'allarme alle autorità. L'ultima volta che Mindler è stato visto vivo era martedì scorso alle 20: il ragazzo andava in giro per il college con sneaker bianche, jeans, uno zaino nero e una felpa nera". Anche il Preside del college aveva allertato le autorità e i concittadini attraverso un appello pubblicato sul quotidiano locale The Morning Call.

Il giovane attore aveva recitato in Quell'idiota di mio fratello al fianco di Paul Rudd. Su Twitter, molti utenti lo hanno ricordato. Uno, ad esempio, ha scritto: "Mi sento male per i suoi cari e la sua famiglia". Un altro, invece, ha dichiarato: "Sono davvero dispiaciuto dalla notizia, mi spiace". Un terzo utente ha scritto: "Quindi il ragazzo scomparso e deceduto era un giovane attore. Dispiace leggere che molti di loro finiscono tragicamente e in modo prematuro le loro vite. Morire a 19 anni è davvero troppo!".