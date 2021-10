Matthew Mindler, la causa di morte del giovane attore dovuta ad un'intossicazione

L'autopsia sul corpo di Matthew Mindler ha confermato la causa di morte dell'attore, dovuta ad un'intossicazione da nitrato di sodio, stando a quanto confermato dal Lancaster County Coroner's Office.

La morte di Matthew Mindler è già stata archiviata come un suicidio. L'attore sarebbe deceduto a causa di un'intossicazione da nitrato di sodio, un agente utilizzato come conservante per la carne e i suoi derivati (bacon, insaccati, etc). Nel caso in cui ingerito in grosse quantità, tale agente può portare al decesso.

In quali quantità il nitrato di sodio si trovasse nel corpo di Matthew Mindler non è chiaro. Matthew Mindler è stato trovato morto a 19 anni il 28 agosto 2021. L'ultima volta che l'attore è stato visto vivo risale al 24 agosto al Centennial Drive Parking Lot intorno alle ore 8 di sera.

Il suo corpo è stato trovato deceduto il 28 agosto a Manor Township. Matthew Mindler è noto per aver interpretato Quell'idiota di nostro fratello insieme a Paul Rudd