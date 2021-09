Matthew Fox protagonista del dramma apocalittico Last Light

Il mondo si prepara a una catastrofe senza precedenti nella nuova miniserie in cinque episodi Last Light, interpretata dalla sta di Lost Matthew Fox.

La star di Lost, Matthew Fox, si prepara a guidare il cast della serie apocalittica Last Light, in produzione per Peacock. La serie composta da cinque episodi, interpretata anche da Joanne Froggatt, sarà prodotta dallo stesso Fox con Entertainment 360.

Lost: un momento del finale

Basata sul bestseller di Alex Scarrow, Last Light segna il ritorno al piccolo schermo per Matthew Fox, assente fin da Lost: Missing Pieces del 2007.

Dennie Gordon dirigerà e produrrà tutti e cinque gli episodi, con Patrick Massett e John Zinman in veste di showrunner della serie e produttori esecutivi. "Last Light è la combinazione perfetta di una serie limitata ricca di azione con al centro un avvincente dramma familiare", ha affermato Lisa Katz, presidente dei contenuti fictional di NBCUniversal Television e Streaming.

Questa la sinossi di Last Light: il petrolchimico Andy Nielsen sa quanto il mondo dipenda dal petrolio. Se dovesse succedere qualcosa alla fornitura mondiale di petrolio, si scatenerebbe una reazione a catena: i trasporti si fermerebbero, le forniture cesserebbero di essere consegnate, le forze dell'ordine sarebbero sopraffatte. Durante un viaggio d'affari in Medio Oriente, Andy si rende conto che i suoi peggiori timori si stanno avverando e la sua famiglia è lontana da lui in questo momento cruciale. Sua figlia adolescente, Laura, è sola a casa a Londra mentre sua moglie, Elena, e il figlio minore Sam sono a Parigi. In questo caos, ogni membro della famiglia sacrificherà tutto per riunirsi agli altri nonostante la distanza e i pericoli che li separano.