Matthew Faber, è morto l’attore di Assassini nati - Natural Born Killers

E' morto ieri Matthew Faber, l'attore aveva raggiunto una discreta fama dopo aver partecipato ad alcuni film e Serie TV di successo tra cui Assassini nati - Natural Born e Law & Order.

Matthew Faber è morto all'età di 47 anni nella sua casa di Van Nuys in California. Alcuni membri della famiglia si erano preoccupati dopo che Matthew non aveva risposto al telefono per alcuni giorni. Il fratello ha chiesto al proprietario di casa di controllare l'appartamento, e questi dopo essere entrato ha trovato il corpo senza vita dell'attore.

Faber aveva partecipato ad alcune pellicole di successo tra cui Assassini nati, Fuga dalla scuola media e Palindromi del 2004 presentato in concorso alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Il fratello Mark parlando di Matthew con i media statunitensi ha detto "Mio fratello era un uomo bellissimo. Pieno di talento, molto maturo per la sua età, con una grande capacità di concentrazione e molto intelligente".

Matthew Faber sembra essere morto per cause naturali anche se non è stata data ancora una versione ufficiale da parte delle autorità competenti.