Matthew Broderick: "Mia sorella ha contratto il Coronavirus”

La sorella di Matthew Broderick, ricoverata perché positiva al Coronavirus, è in via di guarigione. Janet, 64 anni, era risultata positiva dopo aver partecipato ad un congresso religioso a Louisville nel Kentucky.

L'attore Matthew Broderick intervistato dai media americani ha dichiarato che la sorella Janet, ricoverata per aver contratto il Coronavirus, è "sulla strada del pieno recupero". Janet è Rettore della Chiesa Episcopale 'All Saints' di Beverly Hills. La donna è stata ricoverata la settimana scorsa al Cedars Sinai Medical Center di Beverly Hills, il virus era stato contratto, probabilmente al Congresso delle parrocchie episcopali di Louisville. "La mia famiglia è grata per l'interessamento e gli in bocca al lupo che ha ricevuto mia sorella in questi giorni - ha detto il protagonista di War Games - Sono felice di farvi sapere che si sente molto meglio ed è sulla buona strada per una completa guarigione. Siamo tutti molto grati per le meravigliose cure che ha ricevuto dai fantastici medici e infermieri del Cedars Sinai."

Janet Broderick, subito dopo il ricovero, aveva voluto scrivere una lettera ai parrocchiani in cui li ringraziava per le loro preghiere rassicurandoli che il peggio era passato "Ho chiesto ai miei figli di portarmi un libro da colorare e un set LEGO. Gesù mi è stato vicino e le Scritture mi hanno sostenuto, anche nei momenti più difficili ho sentito la Sua mano su di me. La mia famiglia è stata molto amorevole e si è presa cura di me in maniera perfetta".

Negli Stati Uniti l'emergenza Coronavirus è scoppiata la settimana scorsa quando il presidente Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale. L'ultimo bilancio parla di circa 2600 casi e 58 morti. Anche in America è scoppiata la corsa all'accaparramento delle risorse, in questo giorni molte star di Hollywood mostrano sui loro account di Instagram le foto degli scaffali vuoti dei supermercati.