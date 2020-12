Matteo Viviani e sua moglie, il post scalda Instagram: "Dopo fatto l'amore"

Tè e torta di mele mentre fuori fa freddo: Matteo Viviani de Le Iene ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con sua moglie Liudmila Radchenko, un post come tanti, se non fosse per la didascalia, che ha scaldato i social e dato il via ad una pioggia di commenti. "Torta di mele e the dopo aver fatto l'amore mentre fuori c'è -3... mmmm..." - ha scritto Viviani nel post.

Anche Liudmila Radchenko ha condiviso la stessa foto sul suo profilo Instagram, con un pizzico di riservatezza in più: "Mi piace viziarti ogni tanto... te lo meriti... la carbonara a pranzo e torta di mele calda per merenda... dopo... mentre siamo solo io e te e i nostri momenti magici..."

Il post di Matteo Viviani è diventato virale ed è stato condiviso anche dalla pagina Facebook Io, professione mitomane, e ha ricevuto numerosi commenti ironici: "Bravo, adesso tutti sappiamo della vostra intimità", "Si nota la tua faccia bella soddisfatta". Altri invece hanno difeso (e celebrato) questo momento di intimità coniugale condiviso accusando i follower più critici di essere invidiosi: "Magari tante persone facessero l'amore così non vengono a rompere le scatole con inutili commenti. Evviva l'amore"

Ad un commento apparso sullo stesso post, ma su Facebook, Matteo Viviani ha risposto: "Mica lo capisco perché vi agitate tanto! Scrivere di aver fatto l'amore con la propria moglie è... sconveniente? Osceno? Poco cattolico? Di grazia che in questo periodo accadono anche cose belle... e poi rilassatevi, merenda, sega o amore che sia perché son tutte e tre cose NATURALI! Peace!"