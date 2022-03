Matteo Salvini, in Polonia il sindaco di Przemysl non lo riceve a causa di Putin: il video imbarazzante

In Polonia il sindaco di Przemysl ha deciso di non ricevere Matteo Salvini, imbarazzandolo pubblicamente per aver indossato la maglietta con il volto di Vladimir Putin.

Matteo Salvini è stato contestato al suo arrivo alla stazione Przemysl, la cittadina ad al confine con l'Ucraina: come testimonia un video virale, il sindaco della città ha prima ringraziato l'Italia e poi ha mostrato la famigerata maglietta con il volto di Putin, indossata in passato dal leader della Lega.

Il sindaco, dopo aver poggiato la maglietta sui microfoni, si è rivolto a Salvini e, di fronte a tutti i giornalisti, ha dichiarato: "Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo". Matteo ha replicato dicendo di essere lì "soltanto per aiutare... le donne e i bambini."

Un gruppo di giornalisti italiani presenti sul posto ha immediatamente reagito al gesto del sindaco, contestando il leader leghista e urlando: "Buffone", anche se Salvini non ha raccolto la provocazione dicendo di essere lì per portare "aiuti e la pace".

"Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra", ha risposto Matteo Salvini. "Secondo me si, portare medicine, vestiti, giochi e portare in Italia donne e bambini, ne vale sempre la pena, per la polemica politica c'è sempre tempo. Sono il primo politico a venire qui? Spero ne arrivino altri, se ciascuno fa il suo e aiuta una famiglia...la Polonia sta facendo tantissimo, un milione di rifugiati, mentre l'Europa dovrebbe fare di più. La Polonia è lasciata un po' da sola".