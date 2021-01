Matt Smith fu cacciato dal matrimonio di James Corden: ecco perché

Matt Smith ha un talento del tutto singolare anche nell'animazione dei matrimoni. Nel 2012, infatti, James Corden e Julia Carey hanno deciso di convolare a nozze e il loro matrimonio è stato reso decisamente indimenticabile dalla performance sopra le righe di Matt Smith. Secondo il racconto di Corden, addirittura, l'attore è stato dichiarato persona non grata ed è stato scortato fuori.

Doctor Who: Matt Smith nell'episodio The Eleventh Hour

Ma torniamo un attimo indietro. Cosa può essere successo al punto tale da spingere i presenti al matrimonio tra James Corden e Julia Carey alla decisione di cacciare via Matt Smith. Secondo quanto riportato da Best Life, il comportamento del protagonista di Doctor Who è stato a tal punto oltraggioso da aver colpito in negativo tutti gli invitati alla festa matrimoniale. In occasione di una puntata del The Late Late Show With James Corden nel 2018, Corden ha ospitato Smith e gli ha detto: "In un certo senso, tu sei stato la star del mio matrimonio. Ricordi qualcosa di quanto avvenuto quel giorno?".

Matt Smith ha risposto alla domanda ammettendo di aver raggiunto uno stato di ebbrezza alcoolica pericoloso. L'attore ha ricordato: "Mi sono fatto un taglio al mento cadendo da una scala, poi ho ballato con Kylie Minogue e poi tuo padre mi ha preso e mi ha rinchiuso in macchina. Ovviamente sono riuscito a liberarmi e sono tornato nuovamente a festeggiare!". Comunque, l'evento non sembra aver infastidito James Corden che, ridendo, ha affermato: "Eh si, è stato proprio un gran matrimonio!". Nel corso degli anni, comunque, Corden si è reso protagonista di una serie di interazioni non proprio gradevoli con altre persone.

In occasione di un concerto degli U2, infatti, James Corden e i suoi amici sono stati allontanati da Pierce Brosnan, che li ha accusati di essersi avvicinati troppo alla sua postazione. Poi, l'attore ha definito Rick Ross come il peggiore ospite del suo Late Late Show a causa di una versione alterata della sua hit, Hustlin, che il cantante aveva accettato di cantare per poi rifiutarsi di farlo veramente. Infine, Corden ha avuto dei rapporti decisamente complessi anche con Sir Patrick Stewart e Liam Gallagher. Il primo lo ha rimproverato per il modo in cui si muoveva sul palco in occasione dei Glamour Women of the Year Awards nel 2010. L'ex leader degli Oasis, invece, ha pesantemente insultato il segmento del Carpool Karaoke, ricorrente nello show di Corden e celebre perché il presentatore invita alcuni famosi cantanti a cantare in auto insieme a lui mentre guida su un percorso prestabilito a Los Angeles.