Matrix 4: Jada Pinkett Smith potrebbe tornare a recitare nel franchise

Jada Pinkett Smith potrebbe tornare in Matrix 4 nei panni di Niobe, personaggio già interpretato in Matrix Reloaded e in Matrix Revolutions.

In Matrix 4 potrebbe esserci anche Jada Pinkett Smith e ancora una volta nei panni di Niobe, ribelle di Zion, capitano della nave Logos dalla forte personalità, in passato legata sentimentalmente a Morpheus e ancora innamorata segretamente di lui.

Al rumor, che è stato riportato da Deadline, pare manchi solo la conferma ufficiale, attesa nelle prossime ore. Il cast di Matrix 4, dunque, continua ad arricchirsi di giorno in giorno, dopo l'ingresso di Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II.

Jada Pinkett Smith, come già annunciato per i colleghi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, riprenderà quindi il vecchio ruolo di Niobe, che era assente nel primo film e aveva fatto la sua comparsa nei sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, e che è stata poi protagonista del videogioco Enter the Matrix.

Naturalmente al momento non ci sono dettagli atti a comprendere quanto sarà importante il coinvolgimento di Jada Pinkett Smith e della sua Niobe, anche perchè The Matrix 4 è ancora avvolto nel mistero. Diretto da Lana Wachowski, Warner Bros. ha confermato nel mese di agosto che Matrix 4 era in fase di sviluppo e che lo script dell'atteso progetto sarebbe stato firmato dalla stessa regista in collaborazione con Aleksander Hermon e David Mitchell. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 e per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti gli eventi che verranno mostrati nel film o la dimensione temporale in cui sarà ambientato.