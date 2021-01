The Matrix 4: Gina Torres è perplessa sul ritorno di alcuni personaggi morti nei precedenti film

Gina Torres è apparsa in The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions ma non sarà presente nel cast di The Matrix 4, il prossimo capitolo scritto e diretto da Lana Wachowski, evento che l'ha resa piuttosto perplessa visto che alcuni personaggi morti precedentemente torneranno in questo sequel.

Gina Torres in una scena di 'Normal' della quarta stagione di Criminal Minds

L'attrice Gina Torres è apparsa nei panni di Cas, vedova dell'ex pilota Dozer del Nebuchadnezzar, negli ultimi due capitoli di Matrix, dando un volto alla popolazione di Sion, l'ultima città umana sulla Terra. Cas non è morta alla fine della saga, mentre i personaggi principali Trinity (Carrie-Anne Moss) e Neo (Keanu Reeves) sembravano morti ma, come sappiamo, torneranno in The Matrix 4. In una recente intervista con Variety, Gina Torres ha espresso la sua perplessità:

"Non sono amareggiata o altro, ma le persone che sono nel film se non sbaglio sono morte. E le persone ancora vive non ci sono. Questo è tutto ciò che ho da dire. Sono curiosa di scoprire in che direzione andrà questa storia e quale sarà il punto di partenza visto che sembrava che si fosse conclusa."

Effettivamente, la perplessità di Gina Torres non è ingiustificata. Da quando The Matrix 4 è stato annunciato, in molti si stanno chiedendo come i personaggi di Neo e Trinity torneranno, quale sarà la storia che gli permetterà di tornare in vita, ammesso che fossero realmente deceduti nella precedente saga.

Se non ci saranno ulteriori cambiamenti, The Matrix 4 uscirà a dicembre, il che significa che probabilmente potremmo vedere un trailer già quest'estate che ci potrebbe chiarire qualche dubbio. Il film è incluso nel modello di uscita ibrido-teatrale di Warner Bros., il che significa che uscirà nelle sale lo stesso giorno in cui sarà disponibile per lo streaming, esclusivamente su HBO Max, per 31 giorni.