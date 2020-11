Matrimonio a prima vista Italia, Sitara contro Nicole: "Fa del vittimismo"

Dopo i colpi di scena di Matrimonio a prima vista Italia e dello speciale girato a mesi di distanza, Sitara, intervistata da Selvaggia Lucarelli, ha detto che durante la puntata Nicole ha voluto fare la vittima e per questo l'ha attaccata.

Nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2020 abbiamo visto Sitara divorziare da Gianluca e Nicole sposare Andrea ma dopo qualche mese i due hanno divorziato e Sitara si è legata per un breve periodo ad Andrea. Nello speciale di stasera è andato in onda un confronto a tre: Nicole, Sitara e Andrea.

Durante il percorso di Matrimonio a prima vista 2020, Sitara e Nicole sembravano aver legato e quest'ultima si è sentita tradita. "Non so che valore si dia all'amicizia, ma per me è una cosa diversa. Era una conoscenza. In realtà non avevamo nemmeno rapporti - ha detto Sitara alla Lucarelli - tra me e Andrea non c'era neanche una simpatia. Non ho rubato il marito a nessuno, Nicole e Andrea si erano lasciati due mesi prima, forse pure di più".

La Lucarelli ha rinfacciato a Sitara di essere stata molto dura nei confronti di Nicole, come visto nello speciale "E poi...", ma lei ha prontamente motivato la propria motivazione: "Nicole già lo sapeva. Gliel'ho detto di persona tempo prima, già lo sapeva allo speciale. A me dà fastidio quando una persona vuole rimarcare il vittimismo e inizia a sputare veleno su di me".