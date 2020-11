Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time l'ultima puntata: anticipazioni

Stasera su Real Time, alle 21:20, torna Matrimonio a prima vista Italia con l'ultima puntata di stagione.

L'esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia giunge al termine e vedrà naturalmente le tre coppie impegnate nella decisione finale.

Le anticipazioni di stasera, 17 novembre 2020, mantengono come è naturale l'assoluto riserbo: Luca e Giorgia, Andrea e Nicole, Gianluca e Sitara, decideranno e comunicheranno ai tre esperti se restare insieme o chiedere il divorzio. E se per Gianluca e Sitara il finale sembra già scritto da un po', per gli altri quattro concorrenti potrebbe non essere più tutto così ovvio.

Subito dopo la messa in onda dell'ultimo episodio in chiaro sarà disponibile in anteprima esclusiva su Dplay Plus, la piattaforma OTT pay del gruppo Discovery, l'attesissimo speciale "...E poi", dove i fan del programma scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale. I protagonisti incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini, e racconteranno in un accesissimo e inatteso talk le loro emozioni, i loro ripensamenti, le loro conferme, le novità... Lo speciale andrà in onda successivamente su Real Time martedì 24 novembre alle 21:20.