Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time la nuova puntata: anticipazioni

Stasera su Real Time, alle 21:20, torna Matrimonio a prima vista Italia con una nuova puntata. Le 3 coppie nate dall'esperimento sociale dovranno affrontare gioie e dolori di una luna di miele tra perfetti sconosciuti.

Scopriamo dalle anticipazioni che, se Luca e Giorgia sulle Dolomiti non sembrano incontrare ostacoli, Andrea e Nicole, sul Lago di Como, vivono momenti di tensione, dovuti anche alla poca attrazione fisica, che soprattutto per lui pare rappresenti un grosso problema. L'isola d'Elba invece sembra riaccendere l'interesse tra Gianluca e Sitara. Ma quanto sono destinati a durare questi stati d'animo?

Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Il team di esperti è composto da: Nada Loffredi, la sessuologa che ha seguito eventuali problemi di natura sessuale delle coppie, affiancandole nei momenti più delicati. Conosce bene le dinamiche dell'esperimento e ha dichiarato.

Mario Abis, il sociologo che ha fornito agli sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi, creando una sorta di "fast track" per la formazione dell'intesa di coppia. Rappresenta la bussola per agevolare l'incontro tra due mondi, quello dello sposo e quello della sposa, e favorirne l'unione.

Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occuperà dell'aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici. Rappresenta lo specialista che non si scoraggia davanti a nessuna difficoltà; sarà il supporto fondamentale in un "acceleratore di coppia".

Matrimonio a prima vista Italia (8 episodi da 60') è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Le puntate sono disponibili in anteprima su Dplay Plus ( www.it.dplay.com - o sull'app su App Store o Google Play). Dopo la messa in onda lineare, gli abbonati potranno già vedere l'episodio successivo. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L'hashtag ufficiale è #MatrimonioAPrimaVista.