Matrimonio a Prima Vista Italia da stasera su Real Time, le coppie del programma (FOTO)

Da stasera 13 settembre arriva per la prima volta in chiaro su Real Time la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia, il dating show più sorprendente della tv in cui ci si ritrova sull'altare accanto ad un perfetto sconosciuto o ad una perfetta sconosciuta pronti per unirsi in matrimonio. Gli episodi sono disponibili su discovery+ dal 6 settembre.

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia

Sonia e Alberto

Sonia, una meccanica designer di 27 anni originaria di Faenza, ha un passato intrigante. Prima di incontrare Alberto, 28enne osteopata e dj di Nova Milanese, ha trascorso parte della sua giovinezza lavorando nella pizzeria del compagno della madre. In quel periodo era attratta soprattutto dai "bad boy". Alberto, d'altra parte, ha avuto una carriera completamente diversa prima di diventare osteopata. Ha lavorato in un'azienda di software e ha sperimentato relazioni sbagliate a causa della sua natura altruista e sensibile.

Gianna e Juanchi

Gianna, una giovane di 28 anni proveniente da Eraclea, vicino a Venezia, ha un passato segnato da una relazione negativa che le ha reso difficile fidarsi degli uomini. Nonostante questo, ha sempre sognato il matrimonio. Juanchi, un operaio di 35 anni originario della Repubblica Dominicana e residente a Montebelluna, è l'unico single nella sua famiglia e da tempo è alla ricerca della moglie giusta.

Valentina e Alessandro

Valentina ha 29 anni ed è di Bergamo, ha una passione sfrenata per i viaggi e le nuove culture. Alessandro ha 26 anni ed è di Milano, è un analista e programmatore informatico. I due si sono sposati a Villa Subaglio a Merate, dalla puntata disponibile su Discovery+ sembra che la loro unione non abbia funzionato, Alessandro non rispecchia quelli che da sempre sono i gusti della ragazza.

Sei candidati, selezionati tra migliaia di aspiranti sposi, hanno scelto di sposarsi al buio. Dopo la celebrazione, le tre coppie vivranno per un mese come marito e moglie e, al termine dell'esperimento, prenderanno la decisione di restare sposati oppure divorziare.

Anche quest'anno gli esperti guideranno i sei protagonisti in ogni passo del loro percorso; il team è composto da: Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, pronta a valutare i candidati sotto il profilo dell'affinità sessuale per creare la giusta alchimia di coppia; il sociologo Mario Abis che guiderà le coppie nell'interpretazione dei loro rapporti a partire dal contesto sociale che li circonda e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di programmazione neurolinguistica che porrà i neo sposi davanti ai dubbi e alle difficoltà da superare per una relazione sana e duratura.