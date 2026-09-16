Matrimonio a prima vista, anticipazioni del 16 settembre: Adele e Fabio già divisi dai figli (che non hanno)

Ivan e Giulia ritrovano l'intesa in Thailandia, mentre Sonia e Fabrizio fanno un passo avanti. Per Adele e Fabio la convivenza parte invece con un duro confronto sul futuro.

Prosegue stasera su Real Time alle 21:30 il viaggio delle tre coppie di Matrimonio a prima vista 17. La nuova puntata porta Ivan e Giulia, Sonia e Fabrizio e Adele e Fabio verso una fase decisamente più delicata del percorso: le lune di miele stanno per finire e per alcuni sposi si avvicina il momento della convivenza.

Se da una parte Ivan e Giulia ritrovano complicità dopo il confronto sul tema dei figli, dall'altra Sonia e Fabrizio fanno un passo avanti nella loro intimità. Il clima è invece molto più teso per Adele e Fabio, che al rientro in Italia si trovano ad affrontare una discussione tutt'altro che marginale.

Il cast di Matrimonio a prima vista

Ivan e Giulia, dalla discussione sui figli al tatuaggio di coppia

In Thailandia il rapporto tra Ivan e Giulia sembra recuperare serenità dopo il confronto della puntata precedente. Il tema dell'adozione, desiderata da Giulia per il futuro, aveva fatto emergere una differenza importante tra i due, ma i giorni successivi riportano la coppia su un terreno più leggero.

Tra shopping e passeggiate nei mercati locali, Ivan propone a Giulia di fare un tatuaggio insieme, scegliendo come soggetto un elefante, legato all'esperienza vissuta in Thailandia e alla passione che entrambi condividono per questi animali.

Durante la giornata non mancano però nuove rivelazioni. Ivan racconta alla moglie di appartenere da tempo a un ordine cavalleresco cristiano, un aspetto della sua vita che sorprende e incuriosisce Giulia. Prima di lasciare la Thailandia, i due visitano anche una riserva dedicata agli elefanti. Un momento particolarmente emozionante per Giulia, che vive con una certa commozione gli ultimi momenti della luna di miele.

Sonia e Fabrizio, arrivano i primi baci

Per Sonia e Fabrizio la permanenza in Kenya segna un'importante evoluzione del rapporto. Sonia continua ad avere qualche timore legato alla situazione e alla velocità con cui si è ritrovata sposata con una persona conosciuta da pochissimo.

Fabrizio cerca di rispettare i suoi tempi e trova anche un modo originale per aiutarla a gestire i momenti di disagio: la parola "fenicottero" diventa il loro segnale per fermarsi quando Sonia sente il bisogno di prendere le distanze dalla situazione.

La strategia sembra funzionare. Tra i due arrivano infatti i primi baci, mentre la conoscenza procede anche attraverso conversazioni sempre più personali.

Durante un aperitivo, Fabrizio racconta alla moglie il dolore provocato da un precedente tradimento. Sonia, a sua volta, accenna al proprio passato sentimentale e a un legame terminato in modo doloroso, senza però sentirsi ancora pronta a raccontarne tutti i dettagli. Per il momento preferisce concentrarsi sul rapporto con Fabrizio e sul clima positivo che la coppia sta costruendo.

Adele e Fabio, la convivenza parte con un litigio

È soprattutto la coppia formata da Adele e Fabio a vivere la svolta più complicata della puntata. Già durante gli ultimi giorni a Bali emergono alcune differenze. Adele soffre il fatto che Fabio dedichi troppa attenzione al calcio e percepisce una distanza che la infastidisce. Fabio, invece, continua a fare fatica a gestire il carattere molto diretto ed esplosivo della moglie.

Tra i due arriva comunque un avvicinamento e la loro relazione supera anche un'importante barriera della luna di miele. Ma il vero banco di prova è il ritorno in Italia. La discussione sui figli divide Adele e Fabio

Una volta iniziata la convivenza, Adele comincia quasi subito a parlare del futuro. La sua idea di matrimonio comprende una casa condivisa, una famiglia e, un giorno, anche dei figli. Il discorso però arriva troppo presto per Fabio, che reagisce male quando Adele osserva che la sua abitazione non sembra organizzata per accogliere un eventuale bambino.

Per Fabio il problema non è soltanto la casa: è soprattutto la rapidità con cui Adele sta proiettando il loro matrimonio nel futuro. I due si conoscono da appena una settimana e la questione dei figli diventa così il punto di rottura della conversazione. Fabio arriva a mettere in discussione la possibilità stessa di diventare padre insieme ad Adele. Una frase che ferisce profondamente la moglie e che cambia il tono della convivenza appena iniziata. Adele, a quel punto, decide di prendere le distanze anche fisicamente, annunciando di non voler più condividere il letto con Fabio.