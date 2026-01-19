Matrimonio a Prima Vista 16: anticipazioni quarta puntata. Irene si sfila la fede: "Andrea non ti sento vero"

Nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 16 emergono dubbi, accuse e delusioni. Irene mette in discussione il comportamento del marito e la luna di miele prende una piega inaspettata. Ecco cosa vedremo mercoledì.

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:30 andrà in onda su Real Time la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, un appuntamento che si preannuncia carico di tensioni e colpi di scena. L'episodio, già disponibile in anteprima su Discovery+, mostrerà le prime crepe nelle nuove coppie, tanto da rendere necessario l'aiuto degli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante per provare a ristabilire un equilibrio.

Anticipazioni quarta puntata Matrimonio a Prima Vista

Secondo le anticipazioni, le lune di miele entrano nel vivo e, con esse, aumentano incomprensioni e scontri. In particolare, il viaggio ad Antalya, in Turchia, di Andrea Disisto e Irene Mele prenderà una piega inaspettata. L'operaio di Voghera fatica ancora ad accettare il lavoro della moglie come tanatoesteta e si irrigidisce quando Irene paragona la Spa dell'hotel alla sala in cui lavora. Un commento che basta ad accendere il malumore.

Andrea e Irene: la luna di miele si trasforma in crisi

Nel tentativo di stemperare la tensione, Irene propone ad Andrea un momento di relax sui lettini della Spa, ma lui preferisce rifugiarsi in piscina. Da quel momento, la distanza emotiva tra i due diventa sempre più evidente. Irene inizia a pensare che il marito stia indossando una "maschera", mostrando un lato costruito e poco autentico: "Sento che fa le cose perché vorrebbe piacermi, ma non lo sento vero", afferma in un confessionale.

Irene Mele e Andrea Disisto

Accuse, freddezza e il gesto simbolico della fede

La situazione precipita tra frecciatine, freddezza e un bacio rifiutato, fino allo scontro definitivo durante una cena. Irene accusa Andrea di avere atteggiamenti finti; lui si difende sostenendo di non essersi nemmeno accorto delle telecamere, poi si alza e se ne va, lasciandola sola a tavola. Delusa e amareggiata, Irene rientra in albergo e compie un gesto simbolico e forte: si toglie la fede nuziale, convinta di non avere alcun vincolo con una persona che evita il confronto. Andrea, dal canto suo, giudica quel gesto "leggero e infantile".

L'intervento degli esperti e il tentativo di riavvicinamento

Dopo ore di silenzio, la coppia decide di chiedere aiuto a Nada Loffredi. Il confronto con l'esperta porta Irene a promettere di essere meno irruenta e più accogliente, senza però rinnegare se stessa. Andrea, invece, si dice disposto a venirle incontro ogni volta che percepirà un suo "passo indietro". Un dialogo che sembra riaprire uno spiraglio: Irene rimette la fede al dito e i due decidono di concedersi un'altra possibilità.