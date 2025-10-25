Matrimonio a Prima Vista 15, chi resta insieme e chi si separa? Cosa è successo nello speciale "E poi...."

Scopriamo cosa è successo a Dario e Roberta, Roberta e Luca, e Melissa e Matteo mesi dopo la scelta finale, tra rotture, nuove storie e progetti di vita insieme.

Mercoledì 29 ottobre 2025, su Real Time, andrà in onda l'attesissima puntata conclusiva della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, con lo speciale E Poi.... Nell'ultimo appuntamento, gli spettatori scopriranno che cosa è accaduto alle tre coppie dopo la fine delle registrazioni e se le loro scelte finali sono rimaste le stesse a distanza di diversi mesi. L'episodio è già disponibile in anteprima in streaming su Discovery+.

Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro: la conoscenza si chiude definitivamente

Lei, originaria di Caltanissetta ha 34 anni e da tempo si è trasferita a Milano, dove lavora come clinic manager in uno studio dentistico. Lui ha 37 anni, è nato a Bari e oggi vive a Milano, dove lavora come videomaker. Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro sono i primi a presentarsi davanti agli esperti . I due hanno ricordato come, al momento della scelta, avessero deciso di interrompere il matrimonio, pur lasciandosi la possibilità di continuare a frequentarsi lontano dalle telecamere. Qualche giorno dopo la fine delle riprese si sono rivisti per un aperitivo, ma l'incontro ha sancito la fine del loro rapporto.

Dario ha spiegato di aver ritrovato in Roberta la stessa chiusura emotiva che aveva percepito durante l'esperimento, mentre lei ha dichiarato di stimarlo come persona ma di non aver mai sentito un'attrazione reale. Una story social della donna, pubblicata subito dopo quell'appuntamento, ha poi alimentato un piccolo malinteso: Roberta ha chiarito che non era riferita a lui, ma Dario ha ammesso di non esserne del tutto convinto. Entrambi, comunque, hanno confermato la separazione definitiva. Dario ha aggiunto di aver intrapreso una nuova conoscenza.

Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro

Roberta Murano e Luca Merlo: amore confermato e nuovi progetti insieme

Lei 28 anni vive a Torino e lavora come addetta alle vendite. Lui ha 36 anni, vive a Melzo e lavora come operaio in una catena di supermercati. Per Roberta Murano e Luca Merlo il percorso si è invece concluso con un vero lieto fine. Dopo aver deciso di restare insieme, i due si sono presentati agli esperti più affiatati che mai. Roberta ha ringraziato Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante, riconoscendo che senza di loro non avrebbe mai incontrato un uomo così compatibile come Luca.

La coppia vive ora a Torino, dove Luca ha ottenuto il trasferimento e terminato di sistemare la nuova casa. In alcuni video mostrati durante la puntata, i due hanno condiviso i progressi dei lavori domestici, scherzando sulla mancanza di tempo che ha finora rimandato il desiderio di allargare la famiglia. Entrambi hanno comunque espresso la volontà di diventare genitori presto, con Roberta che ha confessato di non poter immaginare "un padre migliore per i propri figli". Oltre all'amore, l'esperimento le ha portato anche una grande amicizia: quella con Melissa Cicciari, altra protagonista di questa edizione.

Melissa Cicciari e Matteo Conca: percorsi diversi e nuove conoscenze

Lei 28 anni vive a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, e lavora come estetista. Lui 34 anni è un logistic manager di Bollate, in provincia di Milano. Per Melissa Cicciari e Matteo Conca il matrimonio è ormai un capitolo chiuso. I due hanno rivelato di essersi incontrati dopo la scelta solo per firmare i documenti del divorzio, confermando la separazione. Dopo un inizio promettente, la loro relazione si era infatti arenata tra tensioni e incomprensioni che li hanno portati ad allontanarsi sempre di più.

Melissa Cicciari e Matteo Conca

A distanza di mesi, entrambi si dicono sereni: Melissa ammette che rivedere l'ex marito le provoca ancora una certa emozione, mentre Matteo si sente completamente in pace con la decisione presa. Sul piano sentimentale, lui ha iniziato a frequentare una nuova ragazza con la quale condivide la passione per il calcio; lei, invece, ha conosciuto un uomo ma preferisce andarci piano, senza forzare le cose. Nonostante la fine del matrimonio, Melissa ha costruito un bel legame d'amicizia con Roberta Murano, che definisce affettuosamente la sua "baddie": le due si vedono spesso per un aperitivo o una sessione di shopping insieme.