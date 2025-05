Matrimonio a Prima Vista 14: lo special “E poi…” svela chi è rimasto insieme e chi si è detto addio

L'ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista in onda ieri sera ha mostrato le scelte finali, ma è nello special "E poi..." che si scopre il destino delle coppie. Quali relazioni hanno retto alla vita vera?

L'amore a prima vista funziona anche dopo che si spengono le telecamere? È la domanda al centro di "E poi...", lo speciale di Matrimonio a Prima Vista 14 che andrà in onda l'11 giugno su Real Time e che ha già debuttato su Discovery+. Un episodio che scopre gli altarini e mette a nudo la verità più difficile: quella del quotidiano.

Giorgio e Adele: un matrimonio finito tra incomprensioni e rimpianti

Tra Giorgio Badaracco e Adele Carlucci sembrava esserci la volontà di andare avanti, ma la convivenza post-programma ha rivelato crepe profonde. Lui, incerto fin dal "sì" pronunciato con esitazione, ha sentito il peso delle aspettative. Lei, più intransigente, ha mal tollerato l'atteggiamento titubante del marito.

Il punto di rottura? Una frase infelice durante una lite: Adele gli rinfaccia il tradimento della ex, dicendo che "se l'è meritato". Dopo pochi incontri sporadici, i due si sono detti addio, anche se Giorgio dichiara di conservare per lei un affetto sincero.

Nicola e Sara: la coppia che ha sfidato la distanza e le abitudini

Colpo di fulmine all'altare, piccoli scogli lungo la strada, ma tanta voglia di provarci davvero: è la storia di Nicola Todde e Sara Di Lernia. Nonostante le differenze caratteriali e qualche tensione legata alla precisione quasi maniacale di lui, la coppia ha scelto di continuare insieme. Sara ha lasciato Milano per Reggio Emilia e ha iniziato una nuova vita accanto a Nicola. Il sogno di un figlio è rimandato, ma i progetti non mancano. Una storia d'amore che, a quanto pare, continua anche oltre il set.

Francesca e Alessandro: promesse non mantenute e attrazione mai sbocciata

Il terzo "sì" della stagione, quello tra Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani, si è rivelato il più fragile. Nessun incontro dopo le riprese, nonostante abitino nella stessa città, e tanti messaggi rimasti senza seguito. Alessandro ammette la mancanza di attrazione e non nasconde di non essersi mai sentito coinvolto.

Francesca, invece, ha cercato in ogni modo di costruire un legame, ma si è trovata davanti un muro. Il giudizio degli altri partecipanti è unanime: Adriani non si è mai messo davvero in gioco. Risultato? Un matrimonio finito prima ancora di iniziare davvero.