Matrimonio a Prima Vista 14: fine della storia tra Sara Di Lernia e Nicola Todde: lui conferma la rottura

Sara Di Lernia e Nicola Todde di Matrimonio a Prima Vista 14 hanno preso strade diverse, a confermare la rottura, mettendo fine alle speculazioni dei giorni scorsi, è stato lo stesso Nicola Todde, che ha scelto di chiarire pubblicamente come stanno le cose con la sua compagna conosciuta e sposata durante la precedente edizione del reality show targato Discovery.

La chimica che li aveva uniti

La storia di Nicola e Sara era iniziata con un vero colpo di fulmine all'altare. Nonostante qualche piccolo scoglio lungo il percorso e le differenze caratteriali - in particolare la precisione quasi maniacale di lui - i due avevano deciso di provarci davvero. Sara aveva lasciato Milano per trasferirsi a Reggio Emilia, iniziando una nuova vita accanto a Nicola. I progetti erano numerosi, anche se il sogno di un figlio era rimandato. Per un periodo, la loro storia d'amore sembrava continuare anche oltre il set del programma, dimostrando quanto l'affetto tra loro fosse reale.

Speculazioni e segnali social

Le prime voci sulla loro rottura erano cominciate a circolare quando Sara aveva pubblicato alcune storie con messaggi allusivi, mentre Nicola era apparso al compleanno di un'altra ex partecipante del programma senza la moglie. Questi segnali avevano subito alimentato ipotesi e pettegolezzi tra i fan del programma, suggerendo che qualcosa tra i due non andasse più come prima.

Sara Di Lernia e Nicola Todde in una puntata di Matrimonio a Prima Vista 14

La conferma di Nicola Todde

Nelle scorse ore a chiarire definitivamente la situazione ci ha pensato lo stesso reggiano, con un lungo post in cui ha spiegato: "Penso che il diritto di scelta non possa togliertelo nessuno. Il diritto di amare e rendersi conto di non amare più, il diritto di conoscere meglio una persona e capire che quella persona non è adatta a te, ma soprattutto il diritto di poter lasciare qualcuno, se con quel qualcuno non ci si vuole più stare insieme", ha scritto Nicola nelle sue storie di Instagram.

E ancora: "Penso che sia una mancanza di rispetto nei confronti di sé stessi e dell'altro/a restare insieme a qualcuno se non è quello che si desidera. Volete lo scandalo? Volete i tradimenti? Volete farmi passare come lo stron.z? Se questa cosa vi fa stare bene, non sono nessuno per dirvi di non farlo, potete credere o dire quello che volete, perché non cambia come stanno le cose."

Concludendo: "Non sento di aggiungere altro, non sento la necessità di rispondere o di replicare a nulla. La vita vera non sono i social, non sono i commenti di cattiveria o di compassione e io non ho bisogno di tutto questo. E sì, giusto per puntualizzare, ci siamo lasciati da quasi un mese. Ho preferito temporeggiare prima di dichiararlo pubblicamente."

Matrimonio a Prima Vista 14: Sara Di Lernia e Nicola Todde

Il punto di vista di Sara Di Lernia

Anche la concorrente di Nova Milanese ha deciso di commentare la fine del rapporto, aggiungendo un messaggio carico di emozione: "Lui è mio marito, ancora legalmente, è stata la mia roccia... ad oggi e da un po' io non sono più la sua! Ci ho provato, ci ha provato anche lui... la mia rabbia è solo molta delusione!! Però non accanitevi contro di lui... già l'ho fatto io per via della forte delusione!!!"

Nei giorni precedenti, Sara aveva pubblicato un altro messaggio che lasciava trasparire la stanchezza e la difficoltà nel gestire la situazione, riferendosi in modo ironico e amareggiato alle attenzioni social di Nicola verso altre donne: "Essere uomini è molto difficile ma immagina mandare il buongiorno ogni mattina a 17 donne...". Con questa rottura, si chiude un capitolo importante per i due protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 14, che sembrava aver trovato una storia d'amore solida e invece si è conclusa tra delusione e riflessioni personali.