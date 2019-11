Matilda 6 mitica: Danny DeVito vorrebbe realizzare il sequel

Matilda 6 mitica potrebbe in futuro avere un sequel, almeno secondo Danny DeVito che ha rivelato di essere disposto a tornare sul set e di avere anche una possibile idea riguardante una potenziale continuazione della storia ispirata al romanzo di Roald Dahl.

L'attore ha recitato nel film nel 1996 e, durante la promozione di Jumanji: The Next Level, ha ora spiegato: "Ho sempre voluto realizzare Matilda 2, ma quando la ragazzina era ancora piccola".

Danny DeVito ha sottolineato: "Era circa 20, 25 anni fa. Forse ora Matilda ha una figlia e possiamo fare lo stesso qualcosa, non lo so".

La protagonista Mara Wilson ha infatti ora 32 anni e sembra impossibile un suo coinvolgimento in un eventuale sequel se la storia non mostrasse Matilda ormai adulta e diventata madre, come l'idea proposta da DeVito.

Il mondo tratto dal romanzo di Roald Dahl potrebbe comunque essere al centro di un reboot e Netflix è attualmente al lavoro in collaborazione con The Roadl Dahl Story Company per realizzare delle serie tv animate evento.

I fan delle avventure della simpatica protagonista potranno quindi attendere i nuovi sviluppi legati a un futuro adattamento del libro, anche se Danny DeVito potrebbe non essere coinvolto in veste di doppiatore.