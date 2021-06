Matera G20, chi è l'uomo a torso nudo che si è affacciato dal balcone, Nicola Frangione

Ecco chi è il professor Nicola Frangione, l'uomo che si è affacciato dal balcone di casa sua in via Bruno Buozzi, a torso nudo, durante il G20 a Matera, e ha salutato il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il sindaco Domenico Bennardi, suscitando sorrisi tra i presenti e una tempesta di tweet online in cui è stato deriso dagli utenti.

Frangione è un professore di inglese in pensione molto impegnato in ambito culturale, come riportato da giornalemio.it. "Ai materani il professore dice di essere naturali e di difendere la propria identità" hanno riferito alcuni presenti; in seguito il professore ha offerto un caffè alla delegazione straniera che, per motivi di tempo, non ha potuto accettare.

Su twitter alcuni utenti, tra i quali figura anche Selvaggi Lucarelli, hanno commentato l'accaduto postando la foto ed aggiungendo una serie di didascalie esilaranti. "Matera, G20. I potenti della terra vs la potenza di un terrazzo." ha scritto Selvaggia, mentre un altro utente ha scherzato: "Vincitore assoluto del G20 a Matera".