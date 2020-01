Masters of the Universe: Sony rimuove il film dal listino

Il film ispirato ai Masters of the Universe, celebre linea di giocattoli Mattel è stato cancellato dal calendario dei prossimi progetti Sony.

Sony avrebbe rimosso dal listino il reboot di Masters of the Universe, film previsto inizialmente in uscita nel marzo 2021, prima di essere sostituito nello slot da Uncharted, con protagonista Tom Holland.

Ora pare che Sony abbiamo provveduto ad eliminare definitivamente Masters i dominatori dell'universo dal calendario dei futuri progetti, con il film che potrebbe cambiare casacca e passare a Netflix. Una soluzione plausibile, dal momento che il colosso dello streaming realizzerà una serie animata proprio su He-Man, con Kevin Smith nelle vesti di showrunner e produttore esecutivo.

Durante gli ultimi MTV Movie Awards, Noah Centineo, star del progetto, aveva parlato in questi termini del film: "Si tratta di una grande opportunità e mi sento più che pronto ad affrontarla."

Masters of the Universe nasce come linea di giocattoli prodotti da Mattel e diventati una delle più riconoscibili e durature icone pop degli anni '80 nel campo delle action figure. L'universo con He-Man ebbe poi delle versioni a fumetti, videogiochi, serie animati e lungometraggi. Nel 1987 uscì nelle sale I dominatori dell'universo, con protagonista Dolph Lundgren.