Masterchef 9: Antonio Lorenzon fa la proposta di matrimonio al compagno dopo la vittoria (VIDEO)

Masterchef 9 si conclude con la vittoria di Antonio Lorenzon e anche con la proposta di matrimonio che il nuovo vincitore ha fatto al suo compagno, presente in studio per la serata finale.

Una sorpresa nella sorpresa in una finale ricca di emozioni. Antonio Lorenzon, fortemente sostenuto dal pubblico a casa e dai vecchi compagni che assistevano dalla balconata, si è aggiudicato la vittoria in una puntata molto agguerrita in cui alla fine è riuscito ad avere la meglio sugli altri tre contendenti, Davide Tonetti, Maria Teresa Ceglia, in assoluto la meno simpatica al pubblico social, e la bella Marisa Maffeo.

Il suo menù degustazione da 4 portate, ispirato ai suoi ricordi e ai sapori della sua regione, il Veneto, alla fine è stato quello che ha messo d'accordo i 3 giudici.

Il merito va alla rivisitazione del baccalà alla vicentina, al risotto all'amarone, al "dolce del bosco" ma soprattutto alla pernice ribattezzata "Alba di settembre".

Masterchef Italia 9: Antonio Lorenzon è il vincitore dell'edizione

Se questa finale resterà agli annali dello show targato Sky, però, il merito sarà soprattutto della proposta di matrimonio con cui Antonio, dopo la proclamazione, ha voluto sorprendere chi, per sua ammissione, gli è stato vicino per anni sostenendolo in qualunque decisione: il compagno Daniel. La sua risposta? "Ma sei fuori? Certo che ti sposo!".