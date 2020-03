Masterchef Italia 9: Antonio Lorenzon è il vincitore dell'edizione

Masterchef Italia 9 ha un vincitore: è Antonio Lorenzon, che ha conquistato il titolo di nuovo Masterchef dopo aver battutto in finale gli altri tre sfidanti Davide Tonetti, Marisa Maffeo e Maria Teresa Ceglia.

Antonio, il favorito del pubblico, vince così un'edizione di livello molto alto, come i tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, hanno sostenuto fin dalla prima puntata.

Sono partiti in 20 gli aspiranti chef, sono arrivati all'ultima puntata di stasera in 4 ma alla fine è stato solo Antonio, il designer 43enne di Bassano del Grappa a conquistare il palato dei giudici grazie al menù degustazione di quattro portate appositamente pensato e presentato durante la serata finale dello show targato Sky.

Masterchef 9: Antonio Lorenzon fa la proposta di matrimonio al compagno dopo la vittoria (VIDEO)

Masterchef Italia 9, prodotto da Endemol Shine Italy, andato in onda Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, ha assegnato al vincitore un premio di 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, edito da Baldini&Castoldi.