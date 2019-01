Masterchef Italia 8: chi sono i 20 concorrenti

Marica Lancellotti

Masterchef Italia 8 ha aperto ufficialmente i battenti: dopo l'edizione benefica All Stars e le prime due puntate di "riscaldamento", l'ottava edizione del talent show culinario più famoso al mondo ha finalmente scelto chi saranno i 20 concorrenti pronti a sfidarsi ai fornelli. Tutto per conquistare la fiducia e il palato dei quattro giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastanich e il nuovo arrivato Giorgio Locatelli.

I nuovi concorrenti, come sempre, formano un eterogeneo gruppo di allievi per età, esperienze, provenienza. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più su ciascuno di questi 20 perfetti sconosciuti che stanno per entrare nei nostri salotti ogni giovedì sera direttamente da Sky Uno:

Samuele Cesarini , il 22enne macellaio di San Marino che, ironia della sorte, ha conquistato il grembiule con un piatto vegetariano

Gilberto Neirotti , 23 anni, veronese, studente di Giurisprudenza

Guido Fejles , un praticante avvocato di 33 anni che vive a Cambiano (TO)

Giuseppe Lavecchia , venditore ambulante di 35 anni e al secondo tentativo di ingresso nella cucina più famosa d'Italia

Federico Penzo , l'ambizioso pescatore di Chioggia che con i suoi 20 anni è il più giovane dell'edizione

Virginia Fabbri , 22 anni, studentessa di giurisprudenza (ma assai pentita e costretta) di 22 anni

Gloria Clama , operaia mulettista friulana di 40 anni

Loretta Rizzotti , l'architetto pavese di 51 anni

Salvatore Cozzitorto , il tatuato comandante di navi cargo, 30 anni

Tiziana Bortolon , artigiana veneta di 53 anni

Verando Zappi , responsabile marketing di Viterbo a cui spetta il titolo di nome più strano di Masterchef 8

Vito Tauro , il gommista pugliese dal cuore tenero

Valeria Raciti , la segretaria catanese di 31 anni

Tiziana Rispoli , commessa campana di 42 anni che ha vinto il grembiule grazie a dei fiori di zucca fritti

Paola Chiaraluce , product manager di 36 anni che vede in Masterchef la possibilità di rientrare in Italia dopo diversi anni trascorsi a Dublino

Caterina Gualdi , casalinga bergamasca di 53 anni

Giovanni Venditti , studente di medicina 37enne, preso in giro dai giudici per il ritardo negli studi ma che ha già dimostrato di sapere il fatto suo in cucina

Gerry Alotta , il maniscalco 37enne di Busto Arsizio, il cowboy dell'edizione

Alessandro Bigatti , 33enne di Lodi impiegato nell'azienda del suocero e con una gran voglia di spiccare il volo

Anna Martelli, pensionata piemontese dalla parlantina tagliente, 72 anni di energia e candidata al premio simpatia dell'edizione

I fantastici 20 hanno guadagnato la possibilità di entrare nell'ambita cucina dopo la snervante fase dei live cooking (da cui ne sono stati selezionati 40) e dopo gli scontri uno vs uno delle puntate 3 e 4 in onda ieri sera, che hanno decretato i vincitori di questa primissima fase. Come ogni anno, in palio per il vincitore ci saranno i 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione di un proprio libro di ricette edito da Baldini&Castoldi e, naturalmente, il titolo di miglior cuoco amatoriale d'Italia, che per molti concorrenti significa la possibilità di avvicinarsi a grandi passi al sogno nel cassetto: aprire un proprio ristorante.