Masterchef Italia 8, Bruno Barbieri contro Alessandro: “Non ridere altrimenti mi inca..o!”

Masterchef 8 va avanti come un treno con la sua quinta puntata tra sfide settimanali, eliminazioni, ascolti sempre soddisfacenti e la conoscenza del nuovo giudice Giorgio Locatelli molto apprezzato dal pubblico. Non mancano, però, le liti e i rimproveri severi ai concorrenti che, questa settimana, hanno visto protagonisti lo chef Bruno Barbieri e l'impiegato 33enne Alessandro Bigatti.

Il nodo del contendere nel giorno di San Valentino su SkyUno è stato il solito mappazzone e il sorriso del concorrente che pensava forse di ammorbidire lo chef, ottenendo però il risultato opposto. I dissidi tra i due, in realtà, erano cominciati già durante la Mistery Box, con Bruno Barbieri letteralmente ammutolito dalla poca conoscenza di Alessandro in fatto di cotture e varietà degli ingredienti. Lo chef deve aver reputato un fatto gravissimo che il concorrente non sapesse indicargli il tempo di cottura di un tipo particolare di fungo, ma in quell'occasione ha preferito rimanere in silenzio e continuare il giro tra le postazioni.

Dove Barbieri non ci ha proprio visto più è stato l'Invention Test. Alessandro Bigatti ha preparato un piatto che al nostro chef proprio non è piaciuto, tanto da spingerlo a rimproverarlo duramente davanti alla classe di concorrenti e alla telecamere con frasi del tipo: "Dove pensi di andare con questo piatto?" e "Quando vuoi iniziare a emanciparti, a spiccare il volo?", ricordando al malcapitato quali fossero i suoi obiettivi durante le qualificazioni e quanto sia lontano dal realizzarli. Forse per nervosismo o forse per "intenerire" il giudice, Alessandro ha sorriso a quelle frasi ed è stato proprio allora che la furia di Barbieri si è scatenata contro di lui, seppur con la compostezza che caratterizza lo chef bolognese. "Non ridere, perchè se ridi mi inca..o anche": questa la frase che ha gelato concorrente e pubblico da casa, con tanti saluti alla prossima settimana.