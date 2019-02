Masterchef Italia 8: anticipazioni sulla sesta puntata, stasera su Sky!

È possibile creare un piatto gourmet partendo da alimenti ammaccati o dall'aspetto non particolarmente gradevole? È questa la sfida della Mystery Box del nuovo appuntamento di Masterchef Italia, in onda stasera in tv su Sky Uno alle 21.15 (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV.

Sotto lo sguardo attento dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i cuochi amatoriali del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy vivranno anche una emozionante prova in esterna in occasione dei festeggiamenti per il 40° anniversario dell'Associazione Italiana Persone Down, che lavora per far sì che le persone con sindrome di down raggiungano una buona autonomia sia nella vita quotidiana sia nel lavoro (per tutte le informazioni: www.aipd.it). Quattro ragazzi dell'Associazione parteciperanno a questa prova, organizzata presso la scuola di cucina Italian Chef Academy di Roma, e aiuteranno gli aspiranti chef a preparare un pranzo per 60 ospiti.

Non mancheranno poi, come da tradizione, l'Invention Test e il Pressure Test, durante i quali verranno a galla lo spirito competitivo e le reciproche simpatie e antipatie degli aspiranti chef: agguerriti e combattivi, tutti i candidati al titolo di ottavo MasterChef italiano ormai si sfidano a viso aperto per raggiungere l'obiettivo del premio da 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di realizzare il proprio primo libro di ricette.

Tutti i giorni, inoltre, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno, prosegue anche la striscia daily di MasterChef Magazine. In questa settimana: i giudici di MasterChef Italia ci portano alla scoperta dei loro piatti; i cuochi in gara raccontano episodi inediti vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle ricette proposte nella MasterClass; parlano altri chef stellati come Viviana Varese e Matias Perdomo; e, infine, continua la rubrica che illustra tutti i segreti delle pizze gourmet.

