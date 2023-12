MasterChef Italia 13 da stasera su Sky Uno: ospiti, novità e giudici della nuova edizione

MasterChef Italia 13 si prepara al debutto, stasera su Sky Uno alle 21:15. Il talent culinario più amato d'Italia è pronto a eleggere il nuovo cuoco amatoriale migliore del Paese, ma non prima di aver torchiato per bene tutti i concorrenti come solo i tre giudici, ormai veterani, sanno fare.

MasterChef Italia è visibile anche in streaming, solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

I giudici

La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest'anno, come sempre, è nelle mani dell'irresistibile trio formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per il quinto anno consecutivo per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porterà fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d'Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Edoardo Franco, l'originale ed esuberante ex rider di Varese.

Le novità

Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità per MasterChef Italia. Come da tradizione si partirà con i Live Cooking. La prima novità è il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello nella quale solo i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su scritto il proprio nome.

Altra novità di quest'anno, di cui hanno parlato anche i tre giudici nella nostra intervista, è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà un giudice ombra, una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po': durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l'operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso.

Gli ospiti

Saranno tanti - tra chef stellati e ospiti nazionali e internazionali esperti di food - e porteranno le loro esperienze e i loro insegnamenti al cospetto dei colleghi chef e dei cuochi amatoriali, prima di sottoporre questi ultimi alle prove più insidiose. Per cominciare, il ritorno di due ospiti che a MasterChef Italia sono di casa: tornerà uno dei giudici storici, Joe Bastianich, in giuria per ben 8 edizioni, e non potrà mancare il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo da tutti gli appassionati del cooking show ma non dai concorrenti.

E poi Alex Atala, fucina di creatività in arrivo da San Paolo del Brasile dove ha sede il suo D.o.m., due stelle Michelin, ristorante definito "una finestra aperta sulla gastronomia del terzo millennio". Chiara Pavan, al timone del Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una nuova idea di cucina chiamata "ambientale", Riccardo Gaspari, allievo di Massimo Bottura, al suo SanBrite prende forma l'"agricucina", che interpreta la tradizione della cucina di montagna proiettandola verso una raffinata contemporaneità.

Ci saranno poi Assaf Granit, chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme, Mory Sacko, astro nascente della cucina francese - nato in Senegal da genitori maliani e senegalesi - che ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke, Andreas Caminada, vero genio della cucina mondiale, che ha basato tutta la sua attività in Svizzera, nel paesino di Fürstenau, una delle città più piccole al mondo.