MasterChef Italia 13, ecco chi sono i 20 concorrenti della Masterclass di questa edizione

La Masterclass di MasterChef Italia 13, che si è formata ufficialmente nel corso della serata di ieri, 21 dicembre, è composta anche quest'anno da venti concorrenti. Nel secondo appuntamento del talent show culinario è stato svelato il nome del giudice ombra, si tratta dello chef Davide Scabin. La prima Mistery Box della stagione prevedeva tre ingredienti obbligatori: pomodoro, basilico e melanzana. Ecco chi sono i 20 concorrenti che popolano la Masterclass di MasterChef Italia 13.

Master MasterChef Italia 13: La Masterclass

Alberto Pierobon - 33 anni

Alberto si sente un "veneto doc": legatissimo al suo territorio, non si è mai spostato dalla sua regione. Da undici anni lavora come responsabile pescheria in un supermercato del suo paese non lontano da Padova. Una volta completato il liceo Scientifico a indirizzo sportivo, lavora per alcune stagioni estive come cameriere.

Autodidatta, preciso, perfezionista e "pignolo, anche troppo", accanito fan dell'ordine e della pulizia nel piatto, Alberto punta all'impiattamento minimal con un'impronta gourmet capace di abbinare tradizione e innovazione.

Ama "il contrasto tra dolce, sapido e acido. Amo la parte acida. E poi sono solito cercare tante consistenze", continua. Il suo Chef preferito è Uliassi. Il suo sogno nel cassetto è aprire un ristorantino insieme alla moglie: "Io ho già il nome: L. A., un gioco di parole con i nostri nomi. Ma a lei non piace".

Alice Scaffardi - 27 anni

Alice nasce a Lodi dove frequenta il liceo artistico, dopodiché si iscrive alla facoltà di Comunicazione, Media e Pubblicità all'università IULM di Milano, quindi consegue un Master di primo livello in Sceneggiatura, produzione e marketing alla Sapienza di Roma.

Grazie ai genitori gira il mondo durante l'adolescenza: durante uno dei suoi tanti viaggi da sola, in Australia, è costretta a iniziare a cucinare, "prima non sapevo fare nulla e andavo avanti a burger di pesce", racconta.

Un'esperienza nata dal bisogno di "trovare la mia strada ma a quasi 30 anni non l'ho ancora trovata, anche se potrebbe essere la cucina". Cresciuta con una nonna ligure e una madre pugliese, fin da subito in cucina è immersa nelle tradizioni, ma nonostante questo ama modificare e fare proprie le ricerche. Adora tutto ciò che è arte, vive a Roma ed è fidanzata con Flavio.

Andrea Sciamanna - 34 anni

La storia di Andrea è particolare: i suoi genitori, papà marchigiano doc e mamma cinese, si conobbero nella Cina degli anni '80, dopodiché si trasferirono in Italia col figlio di lei; Andrea nasce e cresce in provincia di Macerata fino ai suoi 12 anni, quando perde il padre e la famiglia si trasferisce a Senigallia aprendo un ristorante cinese.

Con la mamma impegnatissima nella gestione dell'attività, Andrea cresce con la zia e la nonna. Dopo il diploma studia enologia, diventa sommelier e aiuta l'azienda di famiglia nella gestione dei rapporti col mondo del vino.

In questi anni ha affrontato diversi progetti: prima si è trasferito in Cina, per quattro mesi, dove ha seguito l'apertura di una vinoteca; poi è tornato a Senigallia per lavorare come sommelier in un ristorante. Altra passione di Andrea è quella per il canto, jazz e swing.

Antonio Mazzola - 28 anni

Nato e cresciuto in provincia di Palermo, Antonio è un ragazzo concreto, testardo, sicuro di sé e schietto che a soli 19 anni decide di lasciare la Sicilia in direzione Germania. Arrivato a Monaco di Baviera, inizia a lavorare come cameriere nel ristorante di suo zio, studia tedesco e cerca subito un lavoro in linea con i suoi studi da geometra: passa pochissimo e viene assunto a tempo indeterminato in un'importante azienda.

È sposato con Mariagiovanna, anche lei siciliana doc: la loro relazione inizia, a distanza, dieci anni fa, poi si ricongiungono e nell'estate 2023 sono diventati genitori di una bambina, Anita. I

La cucina, per Antonio, è "il cordone ombelicale" con la sua terra. Attento all'impiattamento e all'estetica del piatto. A MasterChef Italia porta determinazione e voglia di fare: "Mi metto a studiare e arrivo dritto all'obiettivo" assicura.

Anna Pisano - 62 anni

Farmacista da tutta la vita, Anna rileva la farmacia del suo paese - a cui è legatissima - sei anni fa e da allora la gestisce coi due figli, Francesco (30 anni) e Alfonso (28). Di andare in pensione non se ne parla: ama il suo lavoro, è una donna grintosa e non molla.

Cucinare è una delle sue più grandi passioni: la sua cucina è fatta di prodotti sempre freschi e i suoi piatti sono legati alla tradizione calabrese, una cucina semplice e prelibata

Il marito non è completamente d'accordo con questa avventura a MasterChef Italia ma è stato proprio lui ad accompagnarla al cospetto dei giudici. D'altronde Anna non si fa mettere i piedi in testa, è testarda e decisa.

Anna è molto legata alla famiglia, racconta sempre con grande trasporto sia le cose belle che quelle meno belle successe nella sua vita: nostalgia, dolori e sorrisi si alternano nelle sue parole. Un'altra delle sue grandi passioni è il ballo.

Beatrice Belli - 19 anni

Beatrice è una giocatrice di basket a livello agonistico, la sua squadra milita in serie D. Dopo il diploma al liceo Scientifico, si iscrive a Economia: le piacerebbe continuare a giocare a basket ma non in Italia, e in ogni caso prima vorrebbe concludere l'università. Il suo hobby principale però è la cucina

Ama replicare piatti che vede sul web o che assaggia nei ristoranti, anche se più di tutto preferisce i libri di cucina. Affascinata dal gourmet, apprezza molto la tradizione, specialmente quella romana.

Le piacciono la cucina americana, le cotture lente come i brasati e ha provato sia la cottura a bassa temperatura con il roner che la sferificazione, sperimenta con i dolci ma preferisce i salati.

Si descrive come una ragazza molto competitiva, creativa e a volte troppo razionale. Si è iscritta a MasterChef Italia per giocare una nuova partita della sua vita: le piace l'idea di formarsi in ristoranti stellati.

Henintsoa (Chù) Razanadrabe - 22 anni

Henintsoa, Chù per gli amici, nasce in Madagascar e vive la sua infanzia da sola con mamma Nivu: il padre biologico non l'ha mai riconosciuta. Papà Stefano, nuovo compagno di mamma, le porta con sé in Italia cinque anni fa.

"Sono contenta della mia vita qua, penso di essere stata fortunata, senza di lui probabilmente non sarei mai uscita dal mio paese", racconta. Hanno un bellissimo rapporto: si emoziona sempre, parlando di lui.

La sua passione per la cucina nasce da piccolina. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante tutto suo. La sua è una cucina molto varia: "In Madagascar si mangiano un sacco di piatti speziati, simili alla cucina asiatica ed orientale", racconta.

Eleonora Riso - 27 anni

Segni particolari di Eleonora? Sicuramente i capelli: sono sempre diversi, o come colore o come lunghezza (li ha avuti blu, verde, bianconeri, corti e lunghi). E proprio come i suoi capelli, Eleonora si definisce una ragazza fuori dagli schemi.

Anche la sua storia è singolare: dopo due settimane trascorse in Francia a fare la vendemmia, torna a Firenze e decide di andare a vivere in mezzo alla natura, in una casa nel bosco che è una sorta di comune, un "coinquilinaggio" dove ognuno dà il suo apporto, così da essere autosufficienti.

Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, dopo il liceo scientifico, si iscrive a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura. Inizia a lavorare per mantenersi e, da circa cinque anni, fa la cameriera presso un noto ristorante di Firenze.

La cucina è una delle sue passioni, ha avuto un ruolo enorme nel superare disturbi alimentari avuti negli anni. Da qualche tempo cucina perlopiù piatti vegani e vegetariani. La sua cucina è legata alla tradizione e ricca di sapori e spezie, ricerca gli ingredienti ed è attenta alle materie prime.

Ama musica, cinema, lettura e disegno. Si iscrive a MasterChef Italia perché "mi voglio divertire".

Filippo Baldo - 25 anni

Filippo è laureato in Architettura e ora lavora in uno studio di ingegneria. È uno sportivo, è maestro di sci e pratica ciclismo. Dice di essere un ragazzo solare e socievole e molto competitivo.

Ha iniziato a cucinare solo da pochi anni: la passione è esplosa durante il lockdown, complice la disponibilità di tempo da dedicare a prove ed esperimenti. Descrive la sua cucina come semplice ma ricercata, si focalizza sulla ricerca della materia prima di alta qualità, vuole valorizzare al massimo ogni singolo ingrediente, usa molto le spezie e cerca di unire la tradizione italiana a quella giapponese provando nuovi abbinamenti; ha anche provato la cucina molecolare.

Sua nonna materna è venezuelana e gli ha trasmesso la conoscenza di alcune ricette tipiche. Trasferisce le sue conoscenze di design nella cucina dando particolare attenzione all'impiattamento.

Fiorenza Pennacchio - 31 anni

Fiorenza di nome ma per tutti Fiorella, è la terza di tre sorelle: con loro ha un rapporto strettissimo. È sposata da quattro anni con Giovanni. A 21 anni, un mese dopo la laurea, inizia a lavorare in una clinica privata di radiologia: dopo la gavetta, oggi è capotecnico di un reparto e si sente indispensabile per il suo lavoro.

Vuole aver successo nella vita: non tanto in ambito lavorativo quanto in ambito personale. Si definisce orgogliosa, pratica sul lavoro ma emotiva nella sfera privata: forte e decisa ma anche dolce.

La passione per la cucina nasce grazie a sua mamma. Non segue un ricettario ma le piace sperimentare. Sogna di aprire un ristorante a Barcellona in caso di vittoria.

Kassandra Galindo Rodriguez - 25 anni

Nata a Madrid, a 6 anni si trasferisce in Italia dopo la separazione dei genitori: insieme alla madre e al fratello approdano in un paese vicino Trento, paese d'origine del nuovo compagno della madre che lei considera "papà in assoluto".

Convive con Mirco, stanno insieme ufficialmente da due anni dopo quasi dodici anni di tira e molla. È molto schietta, dice sempre quello che pensa senza giri di parole. Da quando ha 16 anni lavora come barista, è specializzata in caffetteria, latte art e cocktail.

La sua passione per la cucina è nata quando ha iniziato a lavorare: avendo orari diversi da quelli della sua famiglia, doveva cucinare per se stessa, così ha iniziato a sperimentare avvicinandosi a molto alle ricette orientali.

Le piace variare e osare con le spezie, ama i sapori forti, la nonna trentina - un'ottima cuoca - le ha mostrato qualcosa della cucina trentina ma non è nelle sue corde.

Segue molti programmi di cucina, in particolare MasterChef Italia da sempre, ora qui vorrebbe avere la possibilità di mettersi alla prova. Sogna di aprire un bar in cui proporre anche pranzi gourmet.

Lorenzo Silvidio - 20 anni

La prima passione di Lorenzo è il calcio, ma il sogno di diventare un calciatore viene abbandonato presto a causa di alcuni problemi muscolari dovuti allo sviluppo; frequenta poi una scuola di chimica, dopo il diploma inizia a lavorare in un laboratorio ma si licenzia poco dopo.

Nel frattempo, Lorenzo fa diversi lavori, dal cameriere al magazziniere, sempre con l'obiettivo di rendersi autonomo rispetto ai genitori; ora si occupa di network marketing e proprio grazie a questo lavoro conosce Maria Rosaria, che poi è diventata sua fidanzata e collega.

La cucina fa parte della sua quotidianità, le nonne di casa, secondo lui, non sono di larghe vedute e quindi criticano la sua cucina innovativa, ma lui si diverte lo stesso a sperimentare con il suo gruppo di amici appassionati.

Il suo sogno è quello di aprire una catena di ristoranti con un format nuovo. Il suo più grande difetto è l'emotività. Sin da quando era piccolo, dice, lo soffre molto perché ai tempi i coetanei lo prendevano in giro perché sovrappeso. È ambizioso e questo pregio si trasforma spesso in un difetto perché pretende molto da sé stesso.

Marcus Agerstroem - 43 anni

Marcus cresce in Svezia, a 19 anni capisce che il piccolo centro di Lackalanga non è la sua realtà. Terminati gli studi al liceo Scientifico, lavora come commesso e, insoddisfatto, decide di andare a Barcellona: qui conosce Giuliana e il suo percorso di vita cambia.

Da quel momento inizia una bellissima storia d'amore: finite le vacanze, Marcus torna in Svezia ma continua a sentire al telefono Giuliana, fino a quando lei non gli dice che per lavoro deve trasferirsi in India, E così vivono insieme per un anno in India, poi nuovamente in Spagna per cinque anni, quindi per dieci nei Paesi Bassi e adesso da un annetto vivono in Italia, nel cuneese.

Lui è diventato un casalingo provetto, e la cucina è il suo territorio. Cucinare per lui non è solo un dovere ma una passione innata e profonda, racconta di aver iniziato a cucinare quando i genitori si sono separati; i suoi sono sapori internazionali, cura molto l'impiattamento

Marcus, emotivo, sensibile e pacato, si candida a MasterChef Italia perché forse non ha mai trovato la sua strada e chissà che non lo sia la cucina.

Niccolò Califano - 26 anni

Nato e cresciuto in Germania fino ai suoi 5 anni, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce in Emilia-Romagna con la madre e i suoi due fratelli. Appena laureatosi con 110 e lode in Medicina, si definisce ipocondriaco - forse un elemento insolito, per uno studente di Medicina - determinato e dai mille interessi, dal teatro alla cucina.

La sua cucina è legata alla tradizione. La scelta degli ingredienti e la ricerca della ricetta perfetta portano Niccolò a provare e riprovare. Il suo must in cucina? La rivisitazione dei classici piatti degli universitari come la pasta al tonno.

Partecipa a MasterChef Italia ma non sa ancora cosa vuole dal suo futuro: "Non riesco a vedermi in un modo solo: non mi vedo solo medico, non mi vedo solo cuoco... ma è da quando sono al secondo anno di Medicina che voglio fare MasterChef. Ed eccomi qui".

Nicolò Molinari - 19 anni

Nicolò ha 19 anni e le idee chiare, è sicuro di sé, genuino ed educato, dinamico e iperattivo, molto curioso. Genitori campani, vive a Napoli fino all'età di 5 anni, poi si trasferisce a Firenze per il lavoro da notaio del papà.

Si è poi trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza. Pratica diversi sport ed è molto legato alle sue origini: ricorda ancora le giornate trascorse nell'orto o nel pollaio, durante le quali si è abituato a sapori forti.

La cucina di Nicolò è tradizionale, pieno di materie prime semplici con un tocco in più. in diversi ristoranti stellati.

Nicolò ha una grande passione anche per la pesca, trasmessagli dal nonno a cui lui era molto legato. Pratica anche apnea.

Sara Bellinzona - 24 anni

Sara nasce a Broni (Pavia), alle superiori frequenta la scuola di chimica e diventa perito chimico per volere dei suoi genitori (proprietari di un'azienda vitivinicola, lei ha infatti seguito anche il corso ONAV per assaggiatori).

Durante il suo percorso di studi lavora come cameriera in catering e ristoranti; ottiene la laurea triennale in Scienze Gastronomiche a Parma, dopodiché si iscrive alla laurea specialistica nella Facoltà di Gestione delle Imprese Agroalimentari.

Attualmente lavora per un'azienda che produce cioccolato. Vista la doppia anima, si augura un futuro sia imprenditoriale sia legato ai fornelli, per coronare così il sogno di aprire un suo agriturismo/trattoria.

Animo dolce, un pò timida, ammette di credere poco in sé stessa, la pasticceria è il suo punto forte e vi si cimenta quasi quotidianamente. Ha deciso di candidarsi all'insaputa della famiglia, è stato il fidanzato Andrea a convincerla, è sostenuta anche dalla suocera (abitano nello stesso palazzo e Sara cucina spesso dolci proprio per la famiglia del fidanzato).

Settimino Difonzo - 61 anni

Da Santeramo in Colle (Bari), Settimino ha 61 anni ed è "pizzicagnolo qualificato" da sempre: addetto al banco salumeria, è il classico venditore che riuscirebbe a convincere chiunque ad acquistare i suoi prodotti.

È simpatico e socievole, orgoglioso della sua conoscenza delle lingue straniere tanto da ritenersi poliglotta: sostiene di parlare, oltre a italiano e barese, anche tedesco, inglese e francese. La sua è una cucina tradizionale e dai sapori semplici: piatti pugliesi con un pò di innovazione grazie al suo ricettario, un'edizione del Cucchiaio d'Argento di vent'anni fa.

Coi coltelli si definisce un mago. Ama passeggiare per la Murgia a caccia di cardoncelli, asparagi selvatici e cicorielle, ingredienti che, nei suoi piatti, non mancano mai.

Valeria Zullo - 52 anni

Personal trainer e atleta di windsurf, nata e cresciuta a Roma, vive tra la città e la costa, Terracina e il Circeo. Ha un rapporto strettissimo col mare:

Da allora non ha mai smesso di praticare questo sport e in pochi anni passa da amatrice ad atleta agonista. Ha vinto 4 volte i mondiali e nel 2010 ha stabilito il record europeo per la traversata in solitaria Ustica-Mondello. Mentre porta avanti la sua carriera sportiva, partecipa a Non è la Rai e studia Giurisprudenza, si laurea e inizia il praticantato da avvocato:

Single da 14 anni, si prende cura del gabbiano Pippi. Partecipa a MasterChef Italia perché, racconta, "voglio lanciarmi in qualcosa di nuovo, in un'avventura diversa da quello che ho fatto tutta la vita".