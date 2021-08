Masterchef Italia 10 da stasera su TV8 per la prima volta in chiaro

Masterchef Italia 10, ultima stagione del cooking show più visto d'Italia, sbarca stasera su TV8 alle 21:30 per la prima volta in chiaro.

Masterchef Italia 10 sbarca da stasera su TV8, alle 21:30, per la prima volta in chiaro. Lo show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna con la conferma dell'acclamatissima giuria formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chiamati a individuare tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting il miglior chef amatoriale d'Italia, titolo che al termine della precedente indimenticabile edizione è andato ad Antonio Lorenzon.

Competitivi e agguerriti, gli aspiranti chef si sono dimostrati determinati e di altissimo livello fin dalle primissime selezioni organizzate online, con i candidati all'opera con i loro piatti e le loro idee su cibo e cucina proprio nella loro comfort zone, in casa propria, davanti ai propri fornelli. MasterChef Italia è così entrato nelle case degli aspiranti chef andando a selezionare i più promettenti, quelli che con i loro strumenti e il loro talento hanno dimostrato più di chiunque altro cosa sanno fare, guadagnando così la possibilità di accedere nelle cucine del cooking show, giunto quest'anno alla decima edizione.

Solo i migliori avranno poi accesso ai Live Cooking, al centro dei primi due episodi. Questa sarà l'occasione, per loro, di incontrare per la prima volta dal vivo i giudici, e la loro prima possibilità per impressionarli e conquistarli con un piatto che dovranno comporre con ingredienti cercati nella dispensa di MasterChef Italia e cucinare interamente davanti ai giudici. La selezione sarà serrata e, come sempre, nella MasterClass ci sarà posto solo per i migliori.

Da lì inizierà la classica sfida secondo il meccanismo già rodato, ricco di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e colpi di scena, basato sul talento e la creatività di questi concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi la Mystery Box, l'Invention Test, il temutissimo Pressure Test e, dopo l'esordio nella scorsa edizione - quando ha scompigliato le carte in tavola in diverse occasioni - anche lo Skill Test, l'"esame a sorpresa" che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Tornano, inoltre, anche le prove in esterna e i tanti chef stellati e gli ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose.